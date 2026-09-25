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Alanya’da otomobilin çarptığı 2 Ukraynalı kadın hayatını kaybetti: Sürücü tutuklandı

Alanya’da otomobilin çarptığı 2 Ukraynalı kadın hayatını kaybetti: Sürücü tutuklandı

25.09.2026 14:01:00
Güncellenme:
DHA
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Alanya’da otomobilin çarptığı 2 Ukraynalı kadın hayatını kaybetti: Sürücü tutuklandı

Antalya’nın Alanya ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Ukrayna uyruklu Valentyna Bondor ve Olha Shapoval’a otomobil çarptı. Hastaneye kaldırılan iki kadın yaşamını yitirirken, 20 yaşındaki sürücü C.Ç. tutuklandı.
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Antalya’nın Alanya ilçesinde otomobilin çarptığı Ukrayna uyruklu Valentyna Bondor (66) ve Olha Shapoval (54)hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde Mahmutlar Mahallesi D-400 kara yolunda meydana geldi. C.Ç. (20) yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Bondor ve Shapoval’a çarptı.

HASTANEDE HAYATLARINI KAYBETTİLER

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan iki kadın ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalelerinin ardından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Bondor ve Shapoval, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

20 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Kazanın ardından jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan sürücü C.Ç., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

C.Ç., çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İlgili Konular: #kaza #Antalya #Ukraynalı

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