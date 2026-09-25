Alanya’da otomobilin çarptığı 2 Ukraynalı kadın hayatını kaybetti: Sürücü tutuklandı

Antalya’nın Alanya ilçesinde otomobilin çarptığı Ukrayna uyruklu Valentyna Bondor (66) ve Olha Shapoval (54)hayatını kaybetti.
Kaza, gece saatlerinde Mahmutlar Mahallesi D-400 kara yolunda meydana geldi. C.Ç. (20) yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Bondor ve Shapoval’a çarptı.
HASTANEDE HAYATLARINI KAYBETTİLER
Çarpmanın etkisiyle yola savrulan iki kadın ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalelerinin ardından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Bondor ve Shapoval, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
20 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜ TUTUKLANDI
Kazanın ardından jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan sürücü C.Ç., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
C.Ç., çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.