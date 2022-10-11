Alanya'da 5 yaşındaki çocuk otelin havuzunda boğuldu

Antalya'nın Alanya ilçesinde tatil yapan Bulgaristanlı ailenin 5 yaşındaki çocuğu otelin havuzunda boğuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AA
11 Ekim 2022 Salı, 13:07
Alanya'da 5 yaşındaki çocuk otelin havuzunda boğuldu
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İncekum Mahallesi'nde bir otelde tatillerini geçiren ailenin kız çocuğu Teodora Savova yüzmek için havuza girdi. Bir süre yüzdükten sonra çırpınmaya başlayan çocuk, çevredekiler tarafından sudan çıkarıldı.

KURTARILAMADI

Çağrılan sağlık ekibince özel bir hastaneye kaldırılan çocuk müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Savova'nın cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.


Alanya Çocuk Havuz

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