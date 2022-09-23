Alanya'da denizde erkek cesedi bulundu

23 Eylül 2022 Cuma, 15:58

Antalya'nın Alanya ilçesinde yurttaşlar, deniz yüzeyinde hareketsiz bir kişinin olduğunu gördü. İhbar üzerine olay yerine giden Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ve sağlık ekipleri, incelemede erkeğin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kimliği belirlenemeyen cansız beden, savcılık ve güvenlik güçlerinin incelemesinin ardından cenaze aracıyla Alanya Belediye morguna kaldırıldı.

Buradan Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek cansız bedenin kimliğinin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.