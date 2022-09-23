Alanya'da denizde erkek cesedi bulundu
Antalya'nın Alanya ilçesinde denizde kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu.
Antalya'nın Alanya ilçesinde yurttaşlar, deniz yüzeyinde hareketsiz bir kişinin olduğunu gördü. İhbar üzerine olay yerine giden Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ve sağlık ekipleri, incelemede erkeğin hayatını kaybettiğini belirledi.
Kimliği belirlenemeyen cansız beden, savcılık ve güvenlik güçlerinin incelemesinin ardından cenaze aracıyla Alanya Belediye morguna kaldırıldı.
Buradan Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek cansız bedenin kimliğinin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.
Video Haberler
- Putin askeri seferberlik ilan etti
- Eylül ayında yağan karı görmek için Uludağ'a çıktılar
- Uzmanından dikkat çeken uyarı!
- Aileleri ikna edip, çocukları okula kazandırıyorlar
- Avcı böcekler turunçgili koruyacak
- Kaldırımı bahçeye çevirmişti; iyileşme başladı
- Hayatını onlara adadı
- Artık kabusu oldu!
- Uludağ’a mevsimin ilk karı yağdı
- Dereye düşüp sürüklendi, polisin uzattığı iple kurtuldu
En Çok Okunan Haberler
-
- Erken tapuya yüzde 25 indirim
- Sedat Peker'in avukatı duyurdu
- İşte ilk sıradaki sürpriz isim
- TOKİ'nin kasasında şüpheli işler
- Mansur Yavaş: Ben size ifade veriyorum
- Erdoğan için harekete geçtiler
- Ses getiren çağrıya peş peşe yanıtlar
- Yangınlardaki dehşet verici gerçek!
- 'Artık karar verin...'
- 'Cumhurbaşkanı adayının ismi belli'