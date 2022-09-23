Alanya'da denizde erkek cesedi bulundu

Antalya'nın Alanya ilçesinde denizde kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu.

AA
23 Eylül 2022 Cuma, 15:58
Alanya'da denizde erkek cesedi bulundu
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Antalya'nın Alanya ilçesinde yurttaşlar, deniz yüzeyinde hareketsiz bir kişinin olduğunu gördü. İhbar üzerine olay yerine giden Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ve sağlık ekipleri, incelemede erkeğin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kimliği belirlenemeyen cansız beden, savcılık ve güvenlik güçlerinin incelemesinin ardından cenaze aracıyla Alanya Belediye morguna kaldırıldı.

Buradan Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek cansız bedenin kimliğinin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.


Antalya Alanya deniz ceset

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