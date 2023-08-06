Alanya'da skandal görüntü: Sokak ortasında cinsel ilişkiye girdiler!

Alanya'da iki kişinin sokak ortasında cinsel ilişkiye girdiği görüntüler sosyal medyada infial yarattı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.08.2023 - 10:47
Abone Ol google-news

Antalya'nın Alanya ilçesinde çekildiği iddia edilen bir görüntü sosyal medyada infial yarattı. Söz konusu videoda  2 kişinin sokak ortasında, yoldan geçen araçlara ve insanlara aldırış etmeden cinsel ilişkiye girdikleri anlar yer aldı.

Görüntüler, bir yurttaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.


Alanya cinsel ilişki

İlgili Haberler

Bebek skandalının aynısı! Yüzlerce kişinin önünde cinsel ilişkiye girdiler

Bebek skandalının aynısı! Yüzlerce kişinin önünde cinsel ilişkiye girdiler
Toplu taşımada cinsel ilişkiye girdiler, gündem oldular

Toplu taşımada cinsel ilişkiye girdiler, gündem oldular
Yüksek yargıyı karıştıran iddia: 'Yargıtay üyesi odasında cinsel ilişkiye girdi'

Yüksek yargıyı karıştıran iddia: 'Yargıtay üyesi odasında cinsel ilişkiye girdi'

En Çok Okunan Haberler