Alanya'da skandal görüntü: Sokak ortasında cinsel ilişkiye girdiler!
Alanya'da iki kişinin sokak ortasında cinsel ilişkiye girdiği görüntüler sosyal medyada infial yarattı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde çekildiği iddia edilen bir görüntü sosyal medyada infial yarattı. Söz konusu videoda 2 kişinin sokak ortasında, yoldan geçen araçlara ve insanlara aldırış etmeden cinsel ilişkiye girdikleri anlar yer aldı.
Görüntüler, bir yurttaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
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