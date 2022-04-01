'Alaşehir’de küçük küçük hikâyeler yazdık'

01 Nisan 2022 Cuma, 05:17

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde 71 yıl sonra belediye yönetimini CHP'li yapan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, üç yıllık görev süresinde yaptıklarını anlattı. Alaşehir halkının yapılan hizmeti gördüğünü söyleyen Başkan Öküzcüoğlu, “134 milyon borçla aldık. Borçları 68 milyona düşürdük. Hep borçlarını ödeyen hem hizmet yapan bir belediye haline geldik” diyerek hizmetlerin katlayarak devam edeceğini söyledi.

Alaşehir üç yılda neler kazandı?

Üç yıl bizim için çok zor geçti. 55 milyon bütçe ile 134 milyon bütçeyi yönetmeye çalıştık. Ama ne borç, ne pandemi ne de ekonomik kriz hizmet için engel olmadı. Geçen yıl Alaşehir’e 50 milyon liralık 11 tane köprü, 134 bin metrekare kilit parke taşı, 200 bin metrekare asfalt çalışmamız oldu. Hayvan ambulansı, 300 kişinin faydalandığı dost eller mağazasını açtık. Bu yıl çalışmalar, katlayarak devam edeceğiz. Düğün salonları yapacağız, sosyal tesisler, kreşler, parklar açacağız. Kent müzesi çalışmamız var. Deklarasyon alanı çalışmamız başlayacak ve huzurevinin temelini ise kısa sürece atmayı planlıyoruz. Söz verdiğimiz gibi şeffaf belediyecilik yönetimini devreye soktuk. Ayrıca iki mahalleye doğalgaz getirdik. 71 yıl sonra MHP yönetiminden belediyeyi devraldınız.

Alaşehir halkı CHP farkını gördü mü?

Alaşehir’de renkler özgürleşti. Alaşehir’de, esnaf ve yurttaş özgürleşti. Belediye kurum gibi çalışıyor. Alaşehir’de Cumhuriyet tadında eğlenceler oluyor. Kadın ve erkek bir arada oturmayı ve eğlenmeyi başardı. Seçim döneminde “Küçük küçük hikâyeler yazacağız” demiştik. “Hepsi bir araya geldiğinde okumaya doyamayacağınız bir roman haline gelecek” demiştik. Bu değişim yıllar geçtikçe meyvelerini vermeye başladı. Alaşehir farkı gördü.

Borçlu bir belediye aldınız, borç ödeyerek hizmeti nasıl yapıyorsunuz?

134 milyon borçla aldık. Borçları 68 milyona düşürdük. Hep borçlarını ödeyen hem hizmet yapan bir belediye haline geleceğiz. Kesinlikli borcunuz var diyerek hizmet etmekten geri kalmayız. Her hizmetimizi söz verdiğimiz gibi şeffaf yapıyoruz. Her altı ayda borcumuz ve yaptıklarımızı belediye binası önüne asıyoruz. İhaleleri ve Meclis toplantılarını canlı yayınlıyoruz. Halk şeffaf çalışmayı görüyor, takip ediyor.

Tarım kenti olarak üreticiye ne gibi destekler verdiniz?

Tarım bizim en yüce değerlerimizden biri. Yaklaşık Manisa’nın yüzde 40’nı Alaşehir tek başına sağlıyor. Alaşehir, Manisa için tarımın başkenti. Biz tarıma destek vermek için iki petrol istasyonumuzu üreticinin hizmetini açtık. Traktör ile gelenlere geliş fiyatına kâr almadan mazot desteği verdik. Bağlarda fırtına nedeniyle beton direklerde kırılma olmuştu. Tadilatını yaptık, 18 bin beton direk desteği verdik. 220 bin fidan dağıttık. Bin çiftçiye toprak analizi konusunda yardımcı olduk. Kırsal sulama pompalarında 75 TL olan bedelleri 40 TL’ye düşürdük. Tarım için ve üretici için her zaman çiftçinin yanında olmaya devam edeceğiz.

Halk Konseyi kuracağınızı söylediniz. Belediye yönetiminde söz sahibi olacaklar mı?

Halk Konseyi kuracağız. Öncelikli kararları halk konseyinde kurulacak komisyon üyeleri alacak, komisyon içerisinde vatandaş, muhtar, öğrencinin olduğu her kesimden temsilci olacak. Turizm, sağlık, tarım ve eğitim ile ilgili komisyonları kurup ortak karar alacağız. Sorunları tespit edip, tasfiye niteliğinde kararları bize iletecekler. Farklı düşüncelerden dahi olsa onları dinleyerek Alaşehir’i birlikte yöneteceğiz. Dinimiz “adaletli ol” der. Biz de adaletli oluyoruz. Ceza verirken ödül verirken kantarın topuzunu sağlam tutmaya çalışıyoruz. Liyakat sahibi olan ekibimizle, hesap verilebilir olarak kimseyi ayırmadan, hizmet etmeye devam ediyoruz.