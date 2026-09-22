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ALES 3 başvurusu ne zaman? 2026 ALES sınav tarihi hangi gün?

ALES 3 başvurusu ne zaman? 2026 ALES sınav tarihi hangi gün?

22.09.2026 12:27:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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ALES 3 başvurusu ne zaman? 2026 ALES sınav tarihi hangi gün?

ALES/3 başvuruları için geri sayım sürerken, akademik kariyer hedefleyen adayların gündeminde başvuru tarihleri ve sınav günü yer alıyor. Peki, ALES 3 başvurusu ne zaman? 2026 ALES sınav tarihi hangi gün?
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Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (ALES) üçüncü oturumu için hazırlıklarını sürdüren adaylar, ÖSYM'nin açıkladığı takvimi yakından takip ediyor. Peki, ALES 3 başvurusu ne zaman? 2026 ALES sınav tarihi hangi gün?

ALES 3 BAŞVURUSU NE ZAMAN?

İlk iki oturumu tamamlanan ALES'te sıra üçüncü oturumda. Yılın son oturumu olan ALES 3 sınavının başvuru işlemleri 7 Ekim'de başlayacak, 15 Ekim'de sona erecek.

ALES 3 BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

ALES 3 başvuru işlemi ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapılacak.

ALES 3 SINAV TARİHİ NE ZAMAN?

ALES 3 sınavı 29 Kasım 2026 tarihinde uygulanacak.

Sınav sonuçları 17 Aralık 2026 tarihinde açıklanacak.

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