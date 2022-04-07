ALES giriş belgeleri erişime açıldı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 17 Nisan'da yapılacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022-ALES/1) giriş belgeleri erişime açıldı.
ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 17 Nisan'da uygulanacak 2022-ALES/1 adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM'nin 'https://ais.osym.gov.tr' internet adresinden 7 Nisan'da saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecek.
Öte yandan, 2022-ALES/1 sınavı için adayların Kıbrıs/Lefkoşa dahil saat 10.00'dan sonra, sınav yerel saate göre yapılacağından Kırgızistan/Bişkek için ise saat 13.00'ten sonra sınav binalarına alınmayacakları uyarısında bulunuldu.
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