ALES giriş belgeleri erişime açıldı

ALES sınav giriş yerleri ÖSYM tarafından açıklandı. Adaylar T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sınav giriş belgelerini sorgulayabilecek.

AA
Yayınlanma: 06 Nisan 2023 - 14:45
ALES giriş belgeleri erişime açıldı
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 16 Nisan'daki 2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2023-ALES/1) katılacak adayların sınav giriş belgelerini erişime açtı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 2023-ALES'e başvuran adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yeri gösteren sınav giriş belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden edinebilecek.


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