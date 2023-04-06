ALES giriş belgeleri erişime açıldı
ALES sınav giriş yerleri ÖSYM tarafından açıklandı. Adaylar T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sınav giriş belgelerini sorgulayabilecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 16 Nisan'daki 2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2023-ALES/1) katılacak adayların sınav giriş belgelerini erişime açtı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 2023-ALES'e başvuran adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınava girecekleri yeri gösteren sınav giriş belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden edinebilecek.
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