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Alevi örgütlerinden imza kampanyası: 'Madımak firarileri Almanya'da yargılansın'

Alevi örgütlerinden imza kampanyası: 'Madımak firarileri Almanya'da yargılansın'

4.08.2026 15:38:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Alevi örgütlerinden imza kampanyası: 'Madımak firarileri Almanya'da yargılansın'

Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu öncülüğündeki Alevi kurumları, Madımak Katliamı'nın firari sanıklarının "Evrensel Yargı Yetkisi" kapsamında Almanya'da yargılanması istemiyle imza kampanyası başlattı. IŞİD mensubu bir sanığın Almanya'da yargılanmasını emsal gösteren kurumlar, toplanan imzaları 10 Aralık'ta Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Avrupa Parlamentosu'na sunacak.

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Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu (AABK) üyesi Alevi kurumlar, yayımladıkları ortak bildiriyle Madımak Katliamı davasında cezasızlığa karşı yeni bir hukuki girişim başlattıklarını duyurdu. Kurumlar, "İnsanlığa Karşı Suçlarda Zaman Aşımı Uygulanamaz" şiarıyla bir imza kampanyası düzenliyor. 

IŞİD DAVASI EMSAL GÖSTERİLDİ

Alman yargısının, bir IŞİD mensubunu Suriye'de Ezidi bir aileye karşı işlediği suçlar nedeniyle "Evrensel Yargı Yetkisi" ilkesine dayanarak yargılayıp mahkûm etmesi, kampanya için emsal olarak belirlendi. Kurumlar, suçun işlendiği yer Suriye olmasına karşın Almanya'da kurulan bu mahkemenin, Madımak davası için de tarihsel bir emsal niteliği taşıdığını vurguladı.

Açıklamada, insanlığa karşı işlenen ağır suçlarda failin mutlaka suçun işlendiği ülkeye iade edilmesinin zorunlu olmadığına dikkat çekildi. 

KIRMIZI BÜLTEN VE İADE ÇIKMAZI

Madımak Katliamı'nın firari sanıklarının önemli bir bölümünün uzun yıllardır başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkelerinde yaşadığı anımsatıldı. Bugüne dek Interpol tarafından Kırmızı Bülten ile aranan sanıkların Türkiye'ye iadesi için yapılan girişimlerin, iki ülkenin farklı hukuki gerekçeler öne sürmesi nedeniyle sonuçsuz kaldığı, iadelerin gerçekleşmediği ve sanıkların etkin biçimde yargılanamadığı belirtildi.

Bildiride, Almanya'da bulunan sanıkların bağımsız Alman mahkemelerinde yargılanmasının yalnızca siyasi ve vicdani değil, güçlü bir hukuki zemine dayanan meşru bir istem olduğunun altı çizildi. 

10 ARALIK'TA TESLİM EDİLECEK

Kampanya kapsamında toplanacak imzalar, 10 Aralık 2026 Dünya İnsan Hakları Günü'nde düzenlenecek kitlesel basın açıklamaları eşliğinde ilgili kurumlara teslim edilecek. İmzaların sunulacağı merciler arasında Avrupa ülkelerinin parlamentoları, insan hakları kuruluşları, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bulunuyor.

Adaletin gecikmesine ve cezasızlık politikalarına karşı tüm demokrasi güçlerine, insan hakları savunucularına ve hukuk çevrelerine kampanyaya destek çağrısı yapıldı.

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Bildiriye imza atan kurumlar şu şekilde sıralandı:

  • Alevi Bektaşi Federasyonu
  • Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu
  • Türkiye Alevi Federasyonu
  • Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı
  • Alevi Kültür Dernekleri
  • Pir Sultan Abdal Kültür Derneği
  • Avustralya Alevi Bektaşi Federasyonu

Ayrıca katliama ilişkin ayrıntılara Madımak Katliamı Hafıza Merkezi'nin internet sitesi üzerinden ulaşılabileceği aktarıldı.

İlgili Konular: #Alevi #çağrı #madımak

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