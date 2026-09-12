Alevilere alevi dergahı kapalı! Yurttaşlar ibadetini parkta yaptı: 'Anayasal hakkımız çok görülüyor'

Çorum'un Osmancık İlçesi’nde bulunan Koyunbaba Dergahı'nda cem ibadeti yapmak isteyen Alevi yurttaşlar, kendilerine izin verilmeyince ibadetlerini mesire alanı ve parkta yaptı.

Osmancık'ta bulunan Alevi Bektaşi erenlerinden olan Koyunbaba Türbesi ve Dergahı yanında Birlik Cemi düzenlenerek “Hak lokması”nda buluşma sağlandı.

KOYUNBABA DERGAHINDA CEM YAPILMADINA İZİN VERİLMEDİ

Osmancık Koyunbaba Türbesi’nin cemevi olarak kullanılmasını isteyen Alevi yurttaşlar, Osmancık Kaymakamlığı’nın ve ilgili resmi kurumların engellemesi ile karşılaştı.

Türbenin kapıları açılmayınca yurttaşlar, cemlerini türbenin kenarındaki ağaçlık alanda yaptı.

Alevi dedesi Merzifonlu Şafak Coşkun, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nden emekli öğretim görevlisi dede Prof. Dr. İbrahim Gül ile Dede Ali Karabaş önderliğinde yapılan ceme Zakir Mustafa Alegöz, Hamza Pektaş, Seydi Lafcı, Aşık Veli Sayimi katıldı.

Cemde kurbanların kesildi, lokma paylaşımı yapıldı.

Aşıkların deyiş ve duaz-ı imamları eşliğinde gerçekleştirilen cemde ayrıca semah dönüldü.

ALEVİ DERGAHI ALEVİLERE KAPALI

Karadeniz Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Muharrem Erkan, Alevi yurttaşlara Koyunbaba Dergahı'nda cem ibadeti yapılmasına izin verilmemesine tepki gösterdi. Erkan şöyle konuştu:

"Alevi dergahı Alevilere kapalı. Bu durum din ve vicdan hürriyetine de anayasal haklarına da aykırıdır. Koyunbaba Dergahı Alevi dergahıdır ve asimilasyon politikalarından en çok etkilenen dergahtır. Burasını geçmişte Nakşibendilere verdiler. Dergahın içine mescit açıp kadrolu imam atadılar. Dergahın Alevilere verilmesi için açtığımız davalar sonuçsuz kaldı. Dergahın hemen yanına cami yapılarak dergahın silueti değiştirildi. Alevi vatandaşlar dergahta cem ibadetlerini yapsalar bunun kime zararı var? Anayasal hakkımız bile bize, çok görülüyor."