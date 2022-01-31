Alevlerin arasına dalmıştı, 80 yaşındaki adamın acı ölümü
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde evinde çıkan yangını söndürmek için alevlerin içerisine giren 80 yaşındaki Recep Eren, yaşamını yitirdi.
Mustafakemalpaşa ilçesi Yenikızılelma Mahallesi’nde oturan Recep Eren’e ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek, samanlığa sıçradı. İddiaya göre yangını söndürmek için alevlerin arasına giren Eren, evden çıkamadı.
HAYATINI KAYBETTİĞİ TESPİT EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik müdahalesiyle yangın söndürüldü. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde ise Eren’in hayatını kaybettiği belirlendi. Eren’in cesedi, savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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