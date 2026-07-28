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Alevlerin söndürülmesinin ardından acı manzara: Tarlada cansız bedeni bulundu

Alevlerin söndürülmesinin ardından acı manzara: Tarlada cansız bedeni bulundu

28.07.2026 18:18:00
Güncellenme:
İHA
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Alevlerin söndürülmesinin ardından acı manzara: Tarlada cansız bedeni bulundu

Gaziantep'in Nizip ilçesinde çıkan yangının ardından fıstık tarlasında 55 yaşındaki Yasin O.'nun cansız bedeni bulundu. Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenaze otopsiye gönderilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Gaziantep’in Nizip ilçesinde bir şahıs, yangın çıkan fıstık tarlasında ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Nizip ilçesi kırsal Yukarı Çardak Mahallesi’nde bulunan fıstık tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın sonrası yapılan ihbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken tarlada Yasin O. (55) hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Yasin O.’nun hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, olay yerinde tamamlanan incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için Gaziantep adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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