Aleyna Çakır davasında gerekçeli karar: Ümitcan Uygun 'eziyet'ten beraat etti

Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi’nin gerekçeli kararında, Sema Esen’in 3 Haziran 2020’de Keçiören’deki evinde ölü bulunmasının ardından başlatılan soruşturmanın ayrıntılarına yer verildi.

Kararda ifadesi aktarılan Ümitcan Uygun, Esen’in erkek arkadaşı olduğunu, olaydan bir gece önce kendisiyle görüştüğünü ve daha sonra Esen’i evine bırakarak arkadaşı M.C.Ç.’nin yanına gittiğini söyledi.

Uygun’un beyanına göre Esen, kendisinin M.C.Ç. ile arkadaşlık yapmasını istemediği için eve gelmesini isteyen mesajlar gönderdi. Uygun, mesajlarda veda niteliğinde ifadeler bulunduğunu ancak Esen’in alkollü olması nedeniyle bunları ciddiye almadığını öne sürdü.

Sabah uyandığında mesajları yeniden okuduğunu belirten Uygun, Esen’e telefonla ulaşamayınca arkadaşı B.G.’yi eve gönderdiğini anlattı. Arkadaşlarının çilingir yardımıyla kapıyı açtığını ve Esen’i evde hareketsiz bulduğunu kendisine bildirdiğini aktaran Uygun, olay yerine 112 ekipleri ve polisin gelmesinin ardından Esen’in mesajlarının incelenmesi amacıyla telefonunu kendi rızasıyla teslim ettiğini söyledi.

MAHKEME: ÖLÜMÜN İNTİHAR OLDUĞU DEĞERLENDİRİLDİ

Gerekçeli kararda, olay yeri incelemesinin bulguları ve adli tıp raporuna da yer verildi.

Olay yerindeki incelemelerde Esen’in bornoz kemerinin iki ucunun kapının arkasına sıkıştırıldığı, kapının açılmasıyla birlikte Esen’in yere düştüğünün tespit edildiği aktarıldı. Ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla yapılan sistematik otopsi kapsamında elde edilen bulguların da değerlendirildiği kararda, kişinin ölümüne neden olan eylemi kendisinin gerçekleştirmesinin mümkün olduğu sonucuna ulaşıldığı belirtildi.

Tanık anlatımları, kamera kayıtları ve bilirkişi raporlarını değerlendiren mahkeme, Esen’in cinayet sonucu öldürüldüğünü ortaya koyan bir delil bulunmadığı kanaatine vardı.

“İNTİHAR DÜŞÜNCESİNİ OLUŞTURUP GÜÇLENDİRDİ”

Mahkemenin Uygun hakkındaki 4 yıllık hapis cezasına ilişkin değerlendirmesinin merkezinde ise, olay gecesi Esen ile Uygun arasında gerçekleşen yazışmalar yer aldı.

Gerekçeli kararda, yazışmaların tamamı, ekran görüntüleri ve tanık anlatımları birlikte değerlendirildiğinde Uygun’un Esen’de daha önce bulunmadığı belirtilen bir intihar düşüncesi oluşturduğu ve sonrasında bu düşünceyi güçlendirdiği ifade edildi.

Mahkeme, Uygun’un Esen’in yaşamına son vereceğine ilişkin mesajlarına karşı sessiz kalmasının da bu değerlendirmede dikkate alındığını belirtti. Kararda, Uygun’un eylemlerinin Esen’i intihara teşvik ettiği, intihar kararını almasına ve bu kararı uygulama düşüncesini güçlendirmesine neden olduğu sonucuna varıldı.

Bu değerlendirmeler doğrultusunda Uygun, “intihara teşvik etmek, intihar kararını kuvvetlendirme” suçundan 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

“EZİYET” SUÇUNDAN BERAAT

Mahkeme, Uygun hakkında yöneltilen “eziyet etme” suçlaması bakımından ise farklı bir değerlendirme yaptı.

Gerekçeli kararda, bu suçun oluşması için gerekli unsurların somut olayda bulunmadığı belirtildi. Taraflar arasında yaşandığı tespit edilen ya da ileri sürülen olayların, birbirinden bağımsız kavgalar nedeniyle tekrarlanmasının tek başına “eziyet” suçunun oluşması için yeterli olmadığı ifade edildi.

Bu nedenle Ümitcan Uygun’un “eziyet etme” suçundan beraatına karar verildi.