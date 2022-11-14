Aleyna'yı ağır yaralayan kazada itiraz kabul edildi: Sürücüye 'tutuklama' kararı
Esenyurt'ta geçen salı akşamı metrobüsten inerek evine dönerken hızla gelen otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanarak yoğun bakıma alınan Aleyna Nur Gökçe'ye çarpan sürücü Sezer H. için tutuklama kararı çıkarıldı.
Haramidere Caddesi'nde geçen salı günü saat 20.30 sıralarında, Avcılar'dan Beylikdüzü yönüne hızla giderken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil Aleyna Nur Gökçe'ye çarptı.
Ağır yaralanan Gökçe, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı.
SÜRÜCÜ SERBEST KALDI
Aleyna'nın yakınları, alkolü olmasına, 5 ay önce yine alkollü araç kullandığı gerekçesiyle ehliyetine el konulmasına rağmen Sezer H.'nin (35) adli kontrolle serbest kalması kararına tepki gösterdi.
Aleyna'nın annesi Döndü Çalboğazlı ile ağabeyi Hakan Gökçe yaptıkları açıklamalarla tepkilerini dile getirdi.
AVUKAT İTİRAZ ETTİ
Ailenin avukatı Osman Yeşil bugün Büyükçekmece Adliyesi'ne giderek şüphelinin tutuksuz yargılanma kararına itiraz etti.
Savcılığa yapılan başvuru ardından Sulh Ceza Hakimliği, 5 ay önce alkollü araç kullanma suçundan sürücü belgesi alınan Seher H. için tutuklama kararı verdi.
Avukat Yeşil, ilk kararın hukuka aykırı olduğunu, hazırladıkları itiraz dosyasının kabul edildiğini, polisin şüpheliyi kısa sürede yakalamasını beklediklerini söyledi.
Avukat Osman Yeşil, "Müvekkilim halen yoğun bakımda. Tutuklama kararı ailenin biraz olsun rahatlamasını sağladı. Yakalandıktan sonra da en ağır cezayı alması için çaba harcayacağız" dedi.
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