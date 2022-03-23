Ali Ağaoğlu, Seferihisar'a sekizinci rüzgar türbini için başvurdu

23 Mart 2022 Çarşamba, 15:37

Üçgen Seferihisar Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretim A.Ş. şirketi, "Seferihisar Rüzgar Enerji Santrali Kapasite Artışı Projesi” için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na çevresel etki değerlendirme (ÇED) başvurusu yaptı.

Seferihisar'da 2009 yılındaki "ÇED Gerekli Değildir" kararıyla 7 adet rüzgar türbini kuran şirket, projeye bir adet türbin daha eklemek istiyor.

Şirketin başvuru dosyasında, ilave türbinin Sığacık Mahallesi'ne kuş uçuşu yaklaşık 750 m mesafede bulunduğu ve 900 metre yeni yol açılmasının planlandığı bilgisi yer aldı. Kapasite artışı projesinin toplam yatırım bedelinin 12 milyon TL olduğu, türbinin kule yüksekliğinin 110, kanat çapının ise 133 metre olacağı belirtildi.