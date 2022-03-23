Ali Ağaoğlu, Seferihisar'a sekizinci rüzgar türbini için başvurdu
İzmir Seferihisar'da 2009 tarihli 'ÇED gerekli değildir' kararıyla 7 rüzgar türbini kuran iş insanı Ali Ağaoğlu'nun sahibi olduğu Üçgen Seferihisar Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretim A.Ş., kapasite artışı için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na başvurdu. Sığacık Mahallesi'ne 750 metre mesafede kurulması planlanan yeni rüzgar türbini için 900 metre yol açılacağı belirtildi.
Üçgen Seferihisar Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretim A.Ş. şirketi, "Seferihisar Rüzgar Enerji Santrali Kapasite Artışı Projesi” için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na çevresel etki değerlendirme (ÇED) başvurusu yaptı.
Seferihisar'da 2009 yılındaki "ÇED Gerekli Değildir" kararıyla 7 adet rüzgar türbini kuran şirket, projeye bir adet türbin daha eklemek istiyor.
Şirketin başvuru dosyasında, ilave türbinin Sığacık Mahallesi'ne kuş uçuşu yaklaşık 750 m mesafede bulunduğu ve 900 metre yeni yol açılmasının planlandığı bilgisi yer aldı. Kapasite artışı projesinin toplam yatırım bedelinin 12 milyon TL olduğu, türbinin kule yüksekliğinin 110, kanat çapının ise 133 metre olacağı belirtildi.
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