Ali Babacan'a dert yanan yurttaş: 'Ekonomi düzelir, düzelir de psikolojimiz düzelmez'

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, esnaf ziyareti sırasında bir yurttaş ile arasında geçen diyaloğun videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Babacan, "Ekonomi düzelir de psikolojimiz düzelmez. Hayattan bıktım, beklentim kalmadı" diyen vatandaş ile diyaloglarının yer aldığı videoya, "Duyduğumuz bu sözler, aslında milyonlarca insanın düşüncelerini temsil ediyor. Kötü ekonominin, hukuksuzlukların, adaletsizliklerin toplumu getirdiği durum maalesef bu" notunu düştü.

Ali Babacan, sohbet sırasında, "Ekonomi düzelir, düzelir de psikolojimiz düzelmez. Birileri gelir, düzeltir. Senin o ilk zamanlar yaptığın gibi. Ama psikoloji nasıl düzelecek?" diyen vatandaşa, "Psikoloji ekonomi ile alakalı değil mi?" diye sordu. Vatandaş da "Ekonomi ile alakalı ama işte yine bir eser kalıyor" yanıtını verdi.

"HAYATTAN BIKTIM"

Babacan, "Asıl psikolojinin düzelmesi için adalet hissi gerekiyor. En önemlisi o. İnsanların böyle, 'mutluyum, keyfim yerinde' demesi biraz para ama daha çok adaletle alakalı" sözleri üzerine vatandaş, "Adaletle alakalı tabii" dedi. Ali Babacan da "Adalet hissi olduğu zaman insanlar mutlu olur" diye konuştu.

"Keyfim hiç yerinde değil" diyen vatandaşa, "Hayırdır, en çok neden şikayetçisin?" diye soran Babacan, vatandaşdan, "Her şeyden şikayetçiyim. Hayattan bıktım. Beklentim kalmadı" yanıtını aldı.