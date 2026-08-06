Ali Babacan'dan 'çerçeve yasa' açıklaması

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 2. Açılım Süreci kapsamında çıkarılacak çerçeve yasaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Teklif metninin siyasi parti gruplarıyla paylaşılmamasını eleştiren Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Çok uzun bir süreden sonra, PKK/KCK terör örgütünün tüm unsurlarıyla fesih ve tasfiyesi ile, kontrolü altında bulunan her türlü silah ve mühimmatı teslim etmesi sürecinin tamamlanmasını hedefleyen kanun teklifinin TBMM’ye sunulmasını önemli ve olumlu bir aşama olarak görmekteyiz. Kanun teklifinin, ortak imza ile yayınlanan TBMM Komisyon raporunun altıncı bölümüyle büyük ölçüde muvafık olması kıymetlidir. Bununla birlikte, böylesine hayati bir süreçte, nihai bir metni ortaya koymadan kapalı kapılar ardında imza toplama usulünü doğru bulmadığımızı da ifade etmek isteriz. Toplumsal meşruiyet ancak şeffaflık, istişare ve Meclis iradesine tam güven ve saygıyla sağlanabilir.

Kanun teklifinin hukuk önünde eşitlik ilkesini gözetmemesini ve kişiler arasında farklı muamele yapılmasını önemli bir eksiklik olarak değerlendiriyoruz. Benzer hukuki koşullara sahip diğer tutuklu, hükümlü ve sanıkların tamamen kapsam dışında bırakılması adalet duygusunu zayıflatmaktadır. Bu eksikliklerin Komisyon çalışmalarında giderilmesini ümit ediyoruz. Teklifin yasalaşması ve başarılı bir şekilde uygulanarak terörün ülke gündeminden tamamen çıkartılması en önemli dileğimizdir.

Türkiye'nin ihtiyacı; terörü bitirirken hukuku güçlendiren, toplumsal barışı sağlarken adalet duygusunu koruyan, şeffaf ve kapsayıcı bir yaklaşımdır. Bunun içindir ki, Komisyon raporunun yedinci bölümünde yer alan ve orada ifade edilen hukuk adalet, demokrasi ve özgürlükler alanında atılması gereken adımların da behemehal atılması gerekliliğini bir kere daha iktidara hatırlatıyoruz. DEVA Partisi olarak hem terör ve şiddetin sona erdiği bir Türkiye'yi, hem de hukuk devleti ve eşitlik ilkelerinden taviz verilmeyen bir çözüm anlayışını savunmaya ve desteklemeye devam edeceğiz."

360 MİLLETVEKİLİ İMZA ATTI

2. Açılım Süreci kapsamında PKK terör örgütü üyelerinin silah bırakmasının ardındaki hukuki durumunu belirlemek için AKP ve MHP ortaklığında hazırlanan “Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi”nın imza süreci dün tamamlandı ve TBMM Başkanlığı’na sunuldu.

Teklife; TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş dahil AKP, MHP, CHP, DEM Parti, HÜDA PAR ve Yeni Yol Partisi gruplarından toplam 360 milletvekili imza attı.