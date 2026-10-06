Ali Emre Ballı kimdir? Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Ali Emre Ballı neden öldü?

Ali Emre Ballı’nın kim olduğu araştırılıyor. Adı fon soruşturmasında da geçen iş insanı Ali Emre Ballı’nın cansız bedeni boş bir arazideki arabada bulundu. Peki, Ali Emre Ballı kimdir? Ali Emre Ballı neden öldü?

ALİ EMRE BALLI KİMDİR?

Ali Emre Ballı, 1980 yılında Mersin'de doğdu. Öğrenim hayatına Mersin’de başlayan Ballı, Sakarya Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Bir süre teknoloji alanında özel sektörde çalışan Ali Emre Ballı, 2001 yılında girişimci olarak iş hayatına atılarak kendi şirketlerini kurdu.

Digital Katılım Bankası, finansman şirketi, elektronik para ve ödeme şirketi, teknoloji, alacak yönetimi ve varlık yönetimi şirketlerinde ortaklıkları bulunan Ali Emre Ballı, aynı zamanda Varlık Yönetim Şirketleri Sektör Başkanlığı ve Finansal Kurumlar Birliği Başkanlığı görevlerini sürdürdü.

ALİ EMRE BALLI NEDEN ÖLDÜ?

Finansal Kurumlar Birliği Başkanı ve Türkiye Basketbol Federasyonu Yedek Üyesi Ali Emre Ballı, İstanbul Çekmeköy’de boş arazideki bir aracın sürücü koltuğunda ölü olarak bulundu. Yapılan ilk incelemelerde Ali Emre Ballı’nın tabancayla hayatını kaybettiği değerlendiriliyor.

İSMİ FON KRİZİNDE GEÇMİŞTİ

Hayatını kaybeden Ali Emre Ballı'nın ismi son olarak fon krizinde geçmişti.

Ballı'nın adı fon soruşturmasında yönetim kurulu başkanı olduğu Adil Katılım Bankası üzerinden geçmiş ve tüm mal varlığına tedbir getirilmişti.

Mustafa Yazıcı'nın varlıklarına konulan tedbirin kaldırıldığı kararda Ballı'nın da adı yer almıştı.

Adil Katılım Bankası'nda AKP'li Hayati Yazıcı'nın oğlu Mustafa Yazıcı ile ortaklıkları vardı.