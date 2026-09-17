Yurttaşlara 'israf öğütleri' veren eski Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın küçük kızı Bihter Serra Erbaş için şatafatlı düğün dikkat çekti. Peki, Ali Erbaş'ın kızı Bihter Serra Erbaş kimdir? Bihter Serra Erbaş'ın eşi Abdullah Azzam Demirci kimdir?
BİHTER SERRA ERBAŞ KİMDİR?
Bihter Serra Erbaş, eski Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kızıdır. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden mezun olduğu bilgisi bulunmaktadır. Bihter Serra Erbaş, Abdullah Azzam Demirci ile 10 Eylül'de evlenmesi ve düzenlenen düğün törenleriyle gündeme geldi.
BİHTER SERRA ERBAŞ'IN EŞİ ABDULLAH AZZAM DEMİRCİ KİMDİR?
Abdullah Azzam Demirci, Sultangazi Belediyesi Fen İşleri Müdürü Saim Demirci'nin oğludur. Bihter Serra Erbaş ile 10 Eylül'de evlenen Abdullah Azzam Demirci, çiftin Sakarya ve İstanbul'da gerçekleştirilen düğün törenleriyle gündeme geldi.