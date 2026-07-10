Ali İsmail Korkmaz’ın öldürülmesinin üzerinden 13 yıl geçti

Eskişehir’de 2013 yılında Gezi Parkı eylemleri sırasında polisler ve eli sopalı kişilerce dövülerek katledilen 19 yaşındaki Ali İsmail Korkmaz’ın ölümünün üzerinden 13 yıl geçti. Korkmaz ailesi, bugün Ali İsmail için mezarı başında bir anma düzenleyecek. Cumhuriyet’e konuşan Korkmaz’ın annesi Emel Korkmaz, “13 sene geçti, yavrumu özlüyorum. Ali İsmail’in katilleri cezalandırılmadı, bu daha çok canımı yakıyor. Böyle adaletsizlik olmamalı. Bütün görüntülerin ortalığa çıkmasına karşın katiller çok kısa süre cezaevinde kaldı. Neden katledilen çocuklarımızın failleri cezalandırılmıyor? Neden gereken cezalar verilmiyor bu ülkede? Bu sadece Ali İsmail için değil, kaybettiğimiz diğer canlar için de geçerli. Bu cezasızlıktan kurtulmak için mücadele ediyoruz” dedi. Anne Korkmaz, ayrıca depremde yıkılan Ali İsmail Korkmaz Vakfı’nın yeni binasının da 25 Temmuz’da açılacağını duyurdu. “Ali İsmail’in iki yeğeni vardı, şu an sekiz yeğeni var” diyen Korkmaz, “Hepsi de okuyor. En sevdiği yeğeni bu sene üniversite sınavına girecek. Ali İsmail onu okutacaktı. Ona okumayı sevdirecekti. Derslerinde yardımcı olacaktı ama olmadı. Katiller buna izin vermedi. Sanki dün yaşamışız gibi bu olayları ancak 13 sene geçti” dedi.