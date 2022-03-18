Ali İsmail Korkmaz’ın katledilişinin yıldönümünde Hatay’da üçüncü kez barışa koşulacak

18 Mart 2022 Cuma, 02:00

Ali İsmail Korkmaz’ın annesi Emel Korkmaz ve ağabeyi Gürkan Korkmaz ile “Hatay Barış Koşusu” ve geçen yıl İstanbul Maratonu’nda Ali İsmail Korkmaz Vakfı’na (ALİKEV) bağış toplama izni verilmemesi hakkında konuştuk.

İstanbul Maratonu’nda bağış toplamanıza izin verilmemişti. Neden izin çıkmadı?

Gürkan Korkmaz: En önce şunu söyleyeyim, vakıf olarak var oluş gereği bizim izin almamıza gerek yok. Ancak 2020’de yürürlüğe giren “Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun” ve bu kapsamda “Dernekler Kanunu ve Yardım Toplama Kanunu”nda yapılan değişikliklerle izin almak giderek zorlaştı. Dolayısıyla bu kapsamda izinsiz bir yardım kampanyası sorun çıkarabilirdi.

Ne olurdu izinsiz yapılsaydı?

Hem idari, hem de maddi ceza yaptırımı öngörülüyor. Öğrenciler için topladığımız tüm paralara el koyulabilirdi.

İzin çıkmadı nihayetinde...

İzin istedik, bunun için de burs alanların bütün bilgilerini istediler. E bunun adı fişleme. Denetlemeye tabi bir vakıfız. Her şeyi raporluyoruz. Ne oluyorsa hukuki olmasını istiyoruz. Çocuklara sorsak, onlar da çekinirler diye düşündük. Sürüncemeye bırakıldı ayrıca. Bu riski almak istemedik. Yaptırımlarla karşı karşıya kalmamak için yardım kampanyasını iptal ettik. Daha önce sorun olmamıştı, bundan sonraki süreçte izin almayı umuyoruz.

“Hatay Barış Koşusu” fikri nasıl doğdu?

Emel Korkmaz: Ali İsmail’in doğum günüyle birlikte doğduğu şehrin sokaklarında yürümek için, onun adını haykırmak için bu koşuyu düzenliyoruz. Alişim yaklaşık dokuz yıl önce gitti aramızdan. Bedenen olmasa da düşünceleriyle yaşıyor, yaşayacak. 20 Mart’ta birçok kişi buraya gelecek ve adımlarıyla Ali’yi anacağız.

Gürkan Korkmaz: İstanbul ve Antalya maratonlarında 2016’dan beri koşuyoruz. Orada bir çok koşucuya dokunduk. ALİKEV’in “İyilik Koşusu” ile birçok insan sporla buluştu. ALİKEV bu sayede eğitime, kültür ve sanata olan desteğini doğa ve spora da yönlendirdi. Koşu fikri istanbul maratonundaki İyilik Koşusu ve ALİKEV koşucularının isteğiyle oluştu. Ali İsmail’in doğum gününe denk gelen haftanın pazar gününe yapalım dedik. Bütün büyükşehirlerde maraton ve yarı maraton varken Hatay’da yoktu. Biz de Ali İsmail’in adını yaşatmak için böyle bir adım attık. İlk olarak dört yıl önce başladık. 2018 ve 2019’da yaptık. Sonra araya pandemi girdi, iki yıl yapamadık. Şimdi beşincisini düzenliyoruz.

Sözleri Zehra Er ve Muzaffer Gezer'e, müziği Zehra Er'e ait "Ali İsmail Korkmaz" şarkısı geçen yıl ALİKEV'in sosyal medya hesabında paylaşılmıştı. Şarkıyı Cahit Berkay, Erdal Bayrakoğlu, Ender Balkır, Hilmi Yarayıcı, Hüseyin Turan, İnan Tat, Mahu Hena Yarayıcı, Mazlum Çimen, MuzafferGezer , Pınar Aydınlar, Seyfi Yerlikaya, Soner Olgun, Zehra Er ve Zeynep Bakşi Karatağ seslendirmişti.



Hangi kurumlar destek veriyor bu koşuya?

Paydaşlarımız Hatay Büyükşehir Belediyesi, Defne Belediyesi ve Antakya Ticaret ve Sanayi Odası ile birlikte düzenliyoruz.

Katılım nasıl oluyor?

Hatay dışında, Mersin, Adana, Gaziantep ve diğer çevre illerde, uzak illerden, hatta yurtdışından bile katılım oluyor. Açıkçası bu bizi çok mutlu ediyor.

Sizce unutuldu mu Ali İsmail? Bilirsiniz, “Balık hafızalı toplum” tanımı vardır...

Gürkan Korkmaz: İnsanın bedeni ve psikolojisi acıyı unutmaya meyilli, yoksa yaşayamazsın. Aslında umudu büyütmeye meyilli. Dolayısıyla devam ediyor. Biz ALİKEV’de o umudu büyütmek için çevresinde çoğalarak anıyoruz. Ama acıda değil, iyilikte yaşıyoruz. Birçok sosyal sorumluluk projesinde o umudu büyütüyoruz. Yüzlerce insan 10 kilometre koşmak için şehir dışına çıkmaz. Ama onu yaşatma fikriyle geliyor. Ağlayarak değil, gülerek, iyilikle yaşatıyoruz. Çünkü insanlar “Emel Anne ayaktaysa umut var” diyor ve buna sarılıyorlar. Bir destekçimizin sözü vardı “Yara izini yaşam izine çevirmek” diye. Biz bunu yapmak istiyoruz. Yara izini yaşam izine çevirerek Ali İsmail’i yaşatmak istiyoruz... l İSTANBUL