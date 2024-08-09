Ali Yerlikaya 'transit rota olmaktan çıktık' dedi: Adresini güncellemeyen Suriyeli sayısını açıkladı

Yayınlanma: 09.08.2024 - 22:54

Güncelleme: 09.08.2024 - 22:55

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye'de kayıtlı 3 Milyon 103 bin Suriyelinin 729 bininin "adresinde bulunmadığını" açıklamış ve beyan ettiği adreste bulunmayan 729 bin Suriyeliye adreslerini güncellemeleri için önce 90 gün, ardından 2 ay daha süre verdiklerini ifade etmişti.

Yerlikaya, bugün, yaptığı açıklamada adresini güncellemeyen Suriyeli sayısının 396 bin 738'e indiğini açıkladı.

Habertürk'e konuk olan Yerlikaya, Türkiye'de bulunan Suriyeli sayısının 3 milyon 103 bin 606 olduğunu ifade ederek, "Transit rota olmaktan çıktık" dedi.

Yerlikaya, ayrıca, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile ilgili 14 ayda rekor sayıda 'deport' yapıldığını açıkladı.

"GÖÇ KÜRESEL BİR MESELE"

Bakan Yerlikaya özetle şunları söyledi:

Bizim göçle ilgili bir meselemiz var. Ama tüm dünyanın bir meselesi var. Küresel bir mesele bu. Artık son derece popüler bir konu oldu. Ama biz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 22 yıldan beri hükümetlerdeyiz ve 2013 yılında göç politikamızın omurgası 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu yapıldı.

Uzunca bir dünya tecrübesi ve bizim tecrübemiz incelendi ve tek bir kanun ve onun tek bir uygulayıcısı kuruldu. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü kuruldu. 2021 yılında bu meselenin yönetilmesinin daha güçlü olabilmesi için Göç İdaresi Başkanlığı kuruldu. Daha fonksiyonel hale getirildi. Göç hep olmuştur.

Türkiye'de toplam yasal kalış hakkı olan yabancı sayısı 3 milyon 103 bin 606 geçici koruma altındaki Suriyeliler, 1 milyon 109 bin 25 ikamet izni, 224 bin 698 uluslararası koruma altındakiler. 95 ülke ile vize muafiyeti uygulaması. 105 ülke vizeye tabi 58'i istisnaya tabi.

Suriye'nin nüfusu 23,5 milyon. Bunların 17 milyonu Suriye'de 6,5 milyonu diğer ülkelerde bulunan. Karışıklık çıktığı günden bu yana 350 bin Suriyeli hayatını kaybetmiştir. Türkiye'de 3 milyon 103 bin 606 Suriyeli var. Rakamlar üzerinden fitne çıkarılmak isteniyor. Transit rota olmaktan çıktık. 396 bin 738 adresini güncellemeyen Suriyeli kaldı.

Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile ilgili 14 ayda rekor sayıda deport yapıldı. Sahil Güvenlik destan yazıyor. Göçmen kaçakçılarının nefeslerini kesmekte kararlıyız. Tüm Suriye sınırında duvar var.