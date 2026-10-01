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Alican Önlü kimdir? Eski HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü neden gözaltına alındı?

Alican Önlü kimdir? Eski HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü neden gözaltına alındı?

1.10.2026 14:47:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Alican Önlü kimdir? Eski HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü neden gözaltına alındı?

Eski HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü, cenaze törenine katılmak için gittiği Tunceli'nin Ovacık ilçesi girişinde gözaltına alındı. Peki, Alican Önlü kimdir? Eski HDP Tunceli Milletvekili Alican neden gözaltına alındı?
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Bir cenaze törenine katılmak üzere Ovacık’a giden eski DEM Parti Dersim Milletvekili Alican Önlü gözaltına alındı. Peki, Alican Önlü kimdir? Eski HDP Tunceli Milletvekili Alican neden gözaltına alındı?

ALİCAN ÖNLÜ KİMDİR?

Alican Önlü, 1994-1996 yılları arasında HADEP İstanbul İl Yöneticiliği, HADEP Parti Meclisi Üyeliği ve Gençlik Kolları Genel Başkanlığı görevlerinde bulundu. 2002-2004 yılları arasında DEHAP Parti Meclisi Üyeliği, Merkez Yürütme Kurulu üyeliği ve Tunceli İl Başkanlığı görevlerini yürüttü.

2009 yerel seçimlerinde Tunceli Belediye Meclisi Üyesi ve Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Önlü, 2014 yılında Demokratik Bölgeler Partisi Parti Meclisi Üyeliği ile Demokratik Belediyeler Birliği Yürütme Kurulu üyeliği görevlerini üstlendi.

Önlü, 2015 genel seçimlerinde HDP'nin Tunceli milletvekili adayı olarak seçildi. 2018 genel seçimlerinde de HDP'den 27. Dönem Tunceli milletvekili olarak Meclis'e girdi. Önlü, HDP bünyesinde Merkez Yürütme Kurulu'nun Merkezi Örgütlenme Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcılığı ve Parti Meclisi Üyeliği görevlerinde bulundu.

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ALİCAN ÖNLÜ'NÜN ÖZEL HAYATI

Önlü, evli ve iki çocuk babasıdır.

ALİCAN ÖNLÜ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Cenaze törenine katılmak üzere Tunceli'nin Ovacık ilçesine giden eski HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü'yü taşıyan araç, ilçe girişinde polis ekipleri tarafından durduruldu.

Gözaltına alınan Önlü, Ovacık İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Gözaltı gerekçesi henüz öğrenilemeyen Önlü’nün Ovacık İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki gözaltı işlemleri sürüyor.

İlgili Konular: #HDP #gözaltı #Alican Önlü

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