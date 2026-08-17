Cumhuriyet Gazetesi Logo
Alihan Kuriş’e ‘Süleymancılar’daki rolü soruldu: 'Dedemin varisi ve temsilcisiyim'

Alihan Kuriş’e ‘Süleymancılar’daki rolü soruldu: 'Dedemin varisi ve temsilcisiyim'

17.08.2026 09:32:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Alihan Kuriş’e ‘Süleymancılar’daki rolü soruldu: 'Dedemin varisi ve temsilcisiyim'

“Suç örgütü kurma”, “dolandırıcılık” ve “kara para aklama” suçlamaları kapsamında tutuklanan “Süleymancılar”ın lideri Alihan Kuriş’in savcılık ifadesi ortaya çıktı. Suçlamaları reddeden Kuriş, dedesi Süleyman Hilmi Tunahan’ın “varisi ve temsilcisi” olduğunu belirterek, “Kimseye emir ve talimat vermedim” dedi.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Alihan Kuriş’in savcılık ifadesinin ayrıntıları ortaya çıktı.

Sabah’ın haberine göre Kuriş, yapılanmada yönetici konumunda olduğu ve suç örgütünü yönettiği yönündeki suçlamaları kabul etmedi.

“KİMSEYE EMİR VE TALİMAT VERMEDİM”

Kendisini dedesi Süleyman Hilmi Tunahan’ın “varisi ve temsilcisi” olarak tanımlayan Kuriş, yapılanmadaki konumuna ilişkin şunları söyledi:

“Onu sevenler beni sever. Kimseye emir ve talimat vermedim.”

“ŞAHSİ TELEFON HATTIM YOK”

Kuriş, adına kayıtlı bir GSM hattının bulunmadığını, iletişim için genellikle ofis hattını kullandığını ve zaman zaman aile üyelerinin telefonlarından görüşmeler yaptığını söyledi.

Soruşturma dosyasında ise bu yöntemin takipten kaçınmak amacıyla kullanılmış olabileceği değerlendirmesine yer verildi.

“AYAKKABI ALIRKEN TANIDIM”

Soruşturmada “ticari-siyasi-bürokrat ilişkiler sorumlusu” olduğu iddia edilen Ayakkabı Dünyası ortağı Mehmet Akbacakoğlu ile ilişkisi de Kuriş’e soruldu.

Kuriş, Akbacakoğlu’nu mağazasından iki kez ayakkabı aldığı için tanıdığını, aralarında herhangi bir ticari ilişki bulunmadığını savundu. Dosyada ise Akbacakoğlu’nun yapılanma içerisinde Kuriş’e yakın isimlerden biri olduğu öne sürüldü.

AYLIK GELİRİNİ 380 BİN TL OLARAK BEYAN ETTİ

Kuriş, soruşturma kapsamında adı geçen Mehmet Bozpınar, Süleyman Kahraman, Recep Okumuşlar ve Nezih Murat Büyükgöze’yi “sosyal çevresinden” tanıdığını, bu kişilerle ticari bağının bulunmadığını söyledi.

Evinde bulunduğu belirtilen altın ve ziynet eşyalarının düğün takıları ile aile birikimlerinden oluştuğunu ifade eden Kuriş, aylık gelirini ise 380 bin TL olarak beyan etti.

Osman Aslanali adına düzenlenen 3 milyon dolarlık senedin de gerçekleşmeyen bir gayrimenkul satışı için alınmış teminat olduğunu savundu.

NE OLMUŞTU?

Soruşturma kapsamında Ayakkabı Dünyası, Hisar Hastaneleri, Armine Giyim ve ŞMS Kopuz Gıda’nın da aralarında bulunduğu 32 şirkete kayyum atanmış, şirketlerle bağlantılı 80 adreste arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirilmişti.

Soruşturma dosyasında, yapılanmanın Almanya’nın Köln kentinde 70 milyon dolarlık bir merkez inşa ettiği, Kuriş ailesi adına 191 gayrimenkul kaydı bulunduğu ve 82 dernek üzerinden geçen yıl 7,2 milyar liralık kayıt dışı gelir elde edildiği iddia edilmişti.

Soruşturmanın önceki aşamasında Kuriş’in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş’in yakalanmasına yönelik çalışmalar sırasında İstanbul Ümraniye’de bir kimya şirketinde 200 kilogram külçe altın, 358 bin 100 dolar, 102 bin 300 avro ve ruhsatsız silahların ele geçirildiği açıklanmıştı.

Ele geçirilen para, altın ve diğer değerlerin toplamının yaklaşık 1,4 milyar TL olduğu belirtilmişti. Firari Hilmi Tuna Kuriş’in evindeki aramada ise 13 tabanca ile çok sayıda mühimmat bulunduğu aktarılmıştı.

İlgili Konular: #Süleymancılar #ALihan Kuriş

İlgili Haberler

İçişleri Bakanı Çiftçi’den 'Süleymancılar' açıklaması: 'Haberleşmek için Blooper diye bir programı kullanıyorlar'
İçişleri Bakanı Çiftçi’den 'Süleymancılar' açıklaması: 'Haberleşmek için Blooper diye bir programı kullanıyorlar' İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Bunu da burada açıklıkla ifade etmemizde fayda var. Alihan Kuriş 2016 yılında örgütün başına geçiyor. Akımın başına geçiyor. Geçmesiyle beraber de şu son zamanlarda hepiniz seyrediyorsunuz, görüyorsunuz. Büyük para hareketleri var, mal varlığı hareketleri var. Bir dini cemaat, bir akım. Örnek veriyorum, mesela gizli bir yazılım kullanır mı? Önceden FETÖ'cüler biliyorsunuz Bylock uygulamasını kullanıyorlardı. Bu akımın da şu anda kullandığı, örgüt üst yönetiminin kullandığı Blooper diye bir uygulama var. Üst kademe üç kademeli doğrulamayla uygulamaya girilebiliyor" diye konuştu.
AKP'li Fatih Süleyman Denizolgun'dan 'Süleymancılar' açıklaması: 'İhanet içinde olanlar radarda'
AKP'li Fatih Süleyman Denizolgun'dan 'Süleymancılar' açıklaması: 'İhanet içinde olanlar radarda' AKP'li eski milletvekili Fatih Süleyman Denizolgun, Süleymancılar cemaatine yönelik yapılan operasyona destek verirken "Buradaki hedef cemaat tabanımız ve kurslarımız değildir. Azınlık olan, her türlü değere karşı ihanet içinde olan bir grup, yargının radarındadır" dedi.
Süleymancılar cemaatine operasyonda 200 kg külçe altın ele geçirildi: 'Kuyumcu' iddiasına yalanlama geldi
Süleymancılar cemaatine operasyonda 200 kg külçe altın ele geçirildi: 'Kuyumcu' iddiasına yalanlama geldi Süleymancılar cemaatine yönelik yürütülen yeni bir operasyonda, cemaatin lideri Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'e yönelik arama yapıldı. Yapılan aramada tek bir adreste 200 kg külçe altın ele geçirildi. Altınların kaynağının soruşturma kapsamındaki kişi ve şirketlerle bağlantılarının adli makamlarca ayrıntılı olarak araştırıldığı öğrenildi.