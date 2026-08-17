Alihan Kuriş’e ‘Süleymancılar’daki rolü soruldu: 'Dedemin varisi ve temsilcisiyim'

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Alihan Kuriş’in savcılık ifadesinin ayrıntıları ortaya çıktı.

Sabah’ın haberine göre Kuriş, yapılanmada yönetici konumunda olduğu ve suç örgütünü yönettiği yönündeki suçlamaları kabul etmedi.

“KİMSEYE EMİR VE TALİMAT VERMEDİM”

Kendisini dedesi Süleyman Hilmi Tunahan’ın “varisi ve temsilcisi” olarak tanımlayan Kuriş, yapılanmadaki konumuna ilişkin şunları söyledi:

“Onu sevenler beni sever. Kimseye emir ve talimat vermedim.”

“ŞAHSİ TELEFON HATTIM YOK”

Kuriş, adına kayıtlı bir GSM hattının bulunmadığını, iletişim için genellikle ofis hattını kullandığını ve zaman zaman aile üyelerinin telefonlarından görüşmeler yaptığını söyledi.

Soruşturma dosyasında ise bu yöntemin takipten kaçınmak amacıyla kullanılmış olabileceği değerlendirmesine yer verildi.

“AYAKKABI ALIRKEN TANIDIM”

Soruşturmada “ticari-siyasi-bürokrat ilişkiler sorumlusu” olduğu iddia edilen Ayakkabı Dünyası ortağı Mehmet Akbacakoğlu ile ilişkisi de Kuriş’e soruldu.

Kuriş, Akbacakoğlu’nu mağazasından iki kez ayakkabı aldığı için tanıdığını, aralarında herhangi bir ticari ilişki bulunmadığını savundu. Dosyada ise Akbacakoğlu’nun yapılanma içerisinde Kuriş’e yakın isimlerden biri olduğu öne sürüldü.

AYLIK GELİRİNİ 380 BİN TL OLARAK BEYAN ETTİ

Kuriş, soruşturma kapsamında adı geçen Mehmet Bozpınar, Süleyman Kahraman, Recep Okumuşlar ve Nezih Murat Büyükgöze’yi “sosyal çevresinden” tanıdığını, bu kişilerle ticari bağının bulunmadığını söyledi.

Evinde bulunduğu belirtilen altın ve ziynet eşyalarının düğün takıları ile aile birikimlerinden oluştuğunu ifade eden Kuriş, aylık gelirini ise 380 bin TL olarak beyan etti.

Osman Aslanali adına düzenlenen 3 milyon dolarlık senedin de gerçekleşmeyen bir gayrimenkul satışı için alınmış teminat olduğunu savundu.

NE OLMUŞTU?

Soruşturma kapsamında Ayakkabı Dünyası, Hisar Hastaneleri, Armine Giyim ve ŞMS Kopuz Gıda’nın da aralarında bulunduğu 32 şirkete kayyum atanmış, şirketlerle bağlantılı 80 adreste arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirilmişti.

Soruşturma dosyasında, yapılanmanın Almanya’nın Köln kentinde 70 milyon dolarlık bir merkez inşa ettiği, Kuriş ailesi adına 191 gayrimenkul kaydı bulunduğu ve 82 dernek üzerinden geçen yıl 7,2 milyar liralık kayıt dışı gelir elde edildiği iddia edilmişti.

Soruşturmanın önceki aşamasında Kuriş’in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş’in yakalanmasına yönelik çalışmalar sırasında İstanbul Ümraniye’de bir kimya şirketinde 200 kilogram külçe altın, 358 bin 100 dolar, 102 bin 300 avro ve ruhsatsız silahların ele geçirildiği açıklanmıştı.

Ele geçirilen para, altın ve diğer değerlerin toplamının yaklaşık 1,4 milyar TL olduğu belirtilmişti. Firari Hilmi Tuna Kuriş’in evindeki aramada ise 13 tabanca ile çok sayıda mühimmat bulunduğu aktarılmıştı.