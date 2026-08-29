Alihan Kuriş operasyonunda karar: 35 tutuklama...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Alihan Kuriş suç örgütüne' yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, adliyeye sevk edilen 37 şüpheliden 35'i tutuklandı, 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre; 'Alihan Kuriş' çıkar amaçlı suç örgütü faaliyetleri kapsamında 25.08.2026 tarihinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 37'si mevcutlu olarak başsavcılığa çıkarıldı. Şüphelilerin tamamı tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakem karşısına çıkan 37 şüpheliden 35'i tutuklandı. 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.