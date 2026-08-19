Alihan Kuriş soruşturmasında Arden Gıda ayrıntısı: Miras hamlesi mahkemeden dönmüş!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü “Alihan Kuriş Suç Örgütü” soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Alihan Kuriş’in, dayısı ve Süleymanlılar cemaatinin 2000-2016 yılları arasındaki lideri Arif Ahmet Denizolgun’dan kalan Arden Gıda şirketindeki hisselerle ilgili miras hamlesi yargıya taşındı.

İHA’nın aktardığına göre; Denizolgun’un 7 Eylül 2016’da hayatını kaybetmesinin ardından, bekar olması nedeniyle malvarlığının yasal mirasçıları kardeşleri Mehmet Beyazıt Denizolgun ve Ayşe Gülderen Kuriş’e kaldı.

2004 yılında kurulan ve 7 milyon 450 bin lira sermayesi bulunan Arden Gıda’nın yüzde 90 hissesi Arif Ahmet Denizolgun’a, yüzde 5 hissesi Alihan Kuriş’e, yüzde 5 hissesi ise kardeşi Hilmi Tuna Kuriş’e aitti.

Denizolgun’un ölümü sonrasında şirketteki yüzde 90 hissenin yüzde 45’inin Mehmet Beyazıt Denizolgun’a, yüzde 45’inin ise Ayşe Gülderen Kuriş’e geçmesi gerekiyordu.

Ancak Alihan Kuriş ve kardeşi Hilmi Tuna Kuriş, 1 Aralık 2016 tarihinde Arden Gıda genel merkezinde yaptıkları genel kurul toplantısında Arden Gıda’nın yüzde 45 hissesinin anneleri Ayşe Gülderen Kuriş’e devredilmesine, Mehmet Beyazıt Denizolgun’a devredilmesi gereken diğer yüzde 45 hissenin ise 500 bin lira karşılığında kendisinden satın alınıp Alihan Kuriş ve Hilmi Tuna Kuriş arasında eşit olarak paylaştırılmasına karar verdi.

İLK MAHKEME DAVAYI REDDETTİ

Şirketten bu şekilde tasfiye edilen Mehmet Beyazıt Denizolgun, işlemi yargıya taşıdı.

İstanbul Anadolu Asliye Ticaret Mahkemesi, yaklaşık iki yıl süren yargılamanın ardından 2018’de davayı reddetti. Mahkeme, Denizolgun’un 1 Aralık 2016 tarihli genel kurul kararına itiraz etmeden dava açtığı gerekçesiyle davanın reddine hükmetti.

Denizolgun kararı istinafa taşıdı.

İSTİNAF KARARI BOZDU

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 13. Hukuk Dairesi dosyayı yeniden inceledi ve 8 Ekim 2020’de ilk derece mahkemesinin kararını bozdu.

Bölge Adliye Mahkemesi, 1 Aralık 2016’da Alihan Kuriş ve Hilmi Tuna Kuriş tarafından yapılan genel kurul toplantısını hükümsüz saydı.

Mahkeme ayrıca, Arden Gıda’nın yüzde 45 hissesinin yasal mirasçı Mehmet Beyazıt Denizolgun’a devredilmesine hükmetti.

KURİŞ ŞİRKETTEN AYRILDI

Mahkeme kararının ardından Alihan Kuriş, 13 Temmuz 2021’de Arden Gıda’daki yüzde 5 hissesini kardeşi Hilmi Tuna Kuriş ve Adem Yüksel’e devrederek şirketten ayrıldı.

28 Aralık 2022’de ise Ayşe Gülderen Kuriş ve Hilmi Tuna Kuriş, şirketteki hisselerini Yusuf Bulut’a devretti.

Böylece Arden Gıda’nın mevcut ortaklık yapısı yüzde 53 Yusuf Bulut, yüzde 45 Mehmet Beyazıt Denizolgun ve yüzde 2 Adem Yüksel olarak şekillendi.

Öte yandan Alihan Kuriş’e yönelik operasyonun ardından Arden Gıda’ya da kayyım atandı.