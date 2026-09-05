Alım süreçlerini Devlet Malzeme Ofisi yürütüyor: Kamu bankaları da TOGG’a geçiyor

YENİ Parti Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, kamu bankalarının hizmet araçlarının TOGG marka araçlarla yenilenmesine ilişkin hükümet kararı olup olmadığı, bakanlık koordinasyonunda yürütülen bir çalışma veya resmi bir plan bulunup bulunmadığını sordu. Yıl sonuna kadar kamu bankalarının tüm şubelerinde kullanılan hizmet araçlarının TOGG ile değiştirilmesi yönünde belirlenmiş bir hedef veya takvim mevcut olup olmadığı hakkında da bilgi istedi.

ŞİMŞEK’TEN YANIT

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, yanıtında iddiayı yalanlamadı. Şimşek, DMO Genel Müdürlüğü tarafından 31 Aralık 2035 tarihine kadar kademeli olarak 30 bin adet elektrikli otomobil alınmasının öngörüldüğünü bildirdi. Şimşek, “DMO, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra kamu bankalarınca talep edilen araçların tedarik süreçlerini de yürütmektedir. Tedarik süreçlerine 2023 yılında başlanmış olup araçların toplam alım sayıları, kurum ve kuruluşların talepleri çerçevesinde protokol kapsamında belirlenmektedir” dedi.