Alkollü 3 kuzen trafiği birbirine kattı
Aksaray’da kamyonette seyrederek alkol alan 3 kuzen, trafiğe kapalı yolda park halindeki iş makinesine çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nde meydana geldi.
68 ABH 613 plakalı İveco marka kamyonetle alkol alarak seyreden Ecir S. (25), Kadir S. (24) ve Burak S. (24) isimli 3 kuzen, Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde yeni açılan ve yol çalışmasının devam ettiği trafiğe kapalı yola girdi. Sürücüsü tespit edilemeyen kamyonet yolda bulunan ve yol yapım çalışmasında kullanılan park halindeki iş makinesine çarptı.
KUZENLER YARALANDI
Çarpmanın etkisiyle kamyonetin kabini adeta hurdaya dönerken 3 kuzen de yaralandı. Kazayı fark eden mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı 3 kuzen olay yerine gelen ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.
Burada tedavi altına alınan kuzenlerin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenilirken, tedavi süreci nedeniyle kamyonetin sürücüsü tespit edilemedi. Hastanede kan testine giren Ecir S. 2.16, Kadir S. 1.53 ve Burak S.’nin de 2.31 promil alkollü oldukları belirlendi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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