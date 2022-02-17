Alkollü çıkan yolcudan ilginç savunma: 'İçmeyip de ne yapalım'

17 Şubat 2022 Perşembe, 09:15

Yapılan yol kontrol uygulamasında ticari araç kullanan S.T. (33) 0.35 promil alkollü çıkınca yanındaki yolcu polisle ilginç bir diyalog yaşadı.

Yolcu, "İçmeyip de ne yapalım" savunmasında bulundu. Polis de "İçmeyin diye bir şey söylemiyoruz ama araç kullanırken içmeyin" şeklinde cevap verdi. O diyalog kameralara yansıdı.

Alkollü sürücü S.T.’ye alkollü araç kullanmaktan ve araç muayenesi olamamasından dolayı toplamda 2 bin 250 lira ceza yazıldı. Ehliyetine ise 6 ay el konuldu.



