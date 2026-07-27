Alkollü içki logosu paylaşan Oktay Saral bakanlıktan ceza alacak mı?

İktidar, Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı aracılığıyla sosyal medya hesabından alkollü içerik paylaşan sosyal medya hesaplarında fahiş miktarda ceza öngören soruşturmalar başlatıyor. Geçtiğimiz aylarda kişisel sosyal medya hesabında arkadaşlarıyla kurduğu sofrayı paylaşan 67 yaşındaki emekli Şükrü Mısırlıoğlu’na “alkol reklamı” soruşturması başlatılmış, “alkollü içki reklamı yasağını ihlal ettiği” gerekçesiyle 3 milyon 291 bin liraya kadar idari para cezası uygulanabileceği belirtilmişti.

SARAL’DAN ALKOLLÜ İÇECEK MARKASI PAYLAŞIMI

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Özgür Özel liderliğinde kurulan YENİ Parti’nin ismi ve logosunu alıntılayarak bir alkollü içecek markasına benzerliğini dile getirdi. Saral’ın paylaşımı, AKP çevresi tarafından alıntılandı ve 2 milyonu aşkın büyük bir kitleye erişti. Bazı yurttaşlar, Saral’ın paylaşımını ‘alkollü içki yasağını ihlal etti’ şeklinde yorumladı. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın emekliye uyguladığı ceza tarifesini Saral’a karşı uygulayıp uygulamayacağı merak konusu oldu.

‘KURALLAR HERKESE EŞİT UYGULANMIYOR MU?’

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, “Bundan 3 sene önce yaptığım bir paylaşım yüzünden Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün ve Alkol Dairesi tarafından sıfır araba parasına yakın idari para cezası yedim. Üstelik reklam yapmadığım halde, zamları markalarına göre duyurduğum için ve birde paylaştığım fotoğraflarda bardağın ve şişenin üzerinde içki markası görünüyor diye 2-3 kez daha ceza kesildi. Peki, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'ın bir ayrıcalığı mı var? Kendisi rahat rahat rakı markasını gösteren paylaşımlar yapabiliyor. Bu kurallar herkese eşit uygulanmıyor mu” tepkisini gösterdi.