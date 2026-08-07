Alkollü içki paylaşımına ceza almıştı… İptal için mahkemeye başvurdu

Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı tarafından 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanunu kapsamında, Yiğit Dören hakkında 82 bin 244 lira idari para cezası uygulanmıştı.

Cezaya itiraz eden Dören, Kabahatler Kanunu kapsamında tanınan peşin ödeme hakkından yararlanarak 25 günlük yasal süre içerisinde cezayı yüzde 25 indirimle 61 bin 683 lira olarak ödedi. Ödeme sonrasında Muğla 1. Sulh Ceza Hakimliği'ne başvuran Dören, idari para cezasının iptalini talep etti.

Tarım ve Orman Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından mahkemeye sunulan cevap dilekçesinde, Dören'in sosyal medya hesabında alkollü içki reklamı niteliğinde değerlendirilen fotoğraf ve videolar paylaştığının tespit edildiği belirtildi. Dilekçede, yapılan inceleme ve Emniyet Genel Müdürlüğü aracılığıyla gerçekleştirilen kimlik tespitinin ardından Dören hakkında, 4250 sayılı Kanun'un 6'ncı maddesine aykırı şekilde alkollü içki reklamı ve tüketiciye yönelik tanıtım yaptığı gerekçesiyle 2025 yılı için alt sınırdan 82 bin 244 lira idari para cezası uygulandığı ifade edildi. Bakanlık, mahkemeden Dören'in itirazının reddedilmesini istedi.

Dören ise paylaşımlarının reklam amacı taşımadığını belirterek, alkol üreticisi, satıcısı ya da herhangi bir alkol firmasının çalışanı olmadığını söyledi. Dören, "Ben bir alkol firmasının sahibi değilim, çalışanı değilim, yöneticisi değilim. Vergisini ödeyerek satın aldığım içeceği tüketen ve bunu sosyal medya hesabında arkadaşlarıyla yaşadığı anıları paylaşan sıradan bir vatandaşım. Bu ceza benim nazarımda hukuksuz, haksız ve yersizdir. İptalini talep ediyorum. Yargıya güveniyorum. Sürecin nasıl sonuçlanacağını hep birlikte göreceğiz" dedi.