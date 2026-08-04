Alkollü içki paylaşımlarına ceza yağıyor: ‘Ceza hukuku anlamında suç değil’

Kişisel sosyal medya hesaplarından alkollü içki görseli paylaşan vatandaşlara 82 bin 244 lira ceza kesilmesi, “Sosyal medyada alkol paylaşmak yasak mı?” ve “Kişsel fotoğraflara ceza verilebilir mi” sorularını gündeme taşıdı.

Cezalara dayanak gösterilen 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanunu’nun 6’ncı maddesinde, alkollü içkilerin “her ne suretle olursa olsun reklamının ve tüketicilere yönelik tanıtımının” yapılamayacağı belirtiliyor. Aynı maddede, ürünlerin kullanılmasını ve satışını özendiren veya teşvik eden kampanya, promosyon ve etkinlikler de yasaklanıyor. Yasağa aykırı hareket edenlere 2026 yılı itibarıyla 103 bin 207 liradan 4 milyon 130 bin 222 liraya kadar idari para cezası uygulanabiliyor. Kanunun “amaç ve kapsam” başlıklı 1’inci maddesinde ise düzenlemenin amacının alkollü içkilerin üretimi, iç ve dış alım-satımı, dağıtımı ve fiyatlandırılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek olduğu ifade ediliyor.

‘CEZA HUKUKU ANLAMINDA SUÇ DEĞİL’

Cumhuriyet’e konuşan avukat Uğur Poyraz, “Alkollü içkiyi özendirme, övme veya toplumu kötü alışkanlıklara yönlendirme gibi gerekçelerle olmayan bir suç oluşturulmaya çalışılıyor. Ceza hukuku bakımından böyle bir suç yok. Koşulları bulunuyorsa en fazla idari yaptırım tartışılabilir” dedi. Poyraz, kişilerin özel yaşamlarından paylaştıkları görüntülerin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

‘KİŞİLERE GÖRE DEĞİŞMEMELİ’

Cezaların eşit ve öngörülebilir biçimde uygulanmadığını savunan Poyraz, aynı veya benzer içerikteki paylaşımlara paylaşımı yapan kişinin muhalif veya yandaş olmasından kaynaklı farklı yaklaşılmasının hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmayacağını ifade etti. Poyraz, “Aynı paylaşımı bir başkası yaptığında sorun görülmüyor, başka biri yaptığında yaptırım uygulanıyor. Bir fiil hukuka aykırıysa bunun herkese eşit biçimde uygulanması gerekir. Kişilere göre değişen bir yaptırım düzeni hukuk güvenliğini ortadan kaldırır” ifadelerini kullandı.

Poyraz, yüksek miktarlı idari para cezalarının yalnızca cezayı alan kişiler üzerinde değil, bütün sosyal medya kullanıcıları üzerinde caydırıcı etki yarattığına dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, geçtiğimiz günlerde Özgür Özel’in genel başkanlığını yaptığı partinin logosunu bir içki firmasının logosuna benzeten bir paylaşım yapmıştı.