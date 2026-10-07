Alkollü sürücü motokuryeyi öldürmüştü: Tahliye edildi

İstanbul’da TEM Otoyolu Eyüpsultan 5. Levent mevkiinde 17 Mart 2026’da meydana gelen kazada hayatını kaybeden 27 yaşındaki motokurye Batuhan Karabulut’un davasında karar duruşması görüldü.

Uğur Savcı yönetimindeki otomobil, aynı istikamette seyreden 3 araca çarptıktan sonra Batuhan Karabulut’un kullandığı motosiklete arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde motosiklet sürücüsü Batuhan Karabulut'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Gözaltına alındıktan sonra yapılan alkol testinde 1.43 promil alkollü olduğu tespit edilen Uğur Savcı tutuklandı. Kazaya ilişkin davanın karar duruşması bugün Gaziosmanpaşa 16'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

DHA’da yer alan habere göre duruşmaya, kazada hayatını kaybeden Batuhan Karabulut’un ablası Bahar Tekir, annesi Serap Turhal, tanıklar ve taraf avukatları katıldı. Tutuklu sanık Uğur Savcı ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Duruşmada aile avukatları, sanığın olası kastla öldürme suçundan yargılanması için mahkemenin görevsizlik kararı vermesini talep etti. Avukatlar, fren izlerine, sanığın alkollü ve yüksek hızla araç kullanmasına ve iki araca çarptıktan sonra Batuhan Karabulut’u 27 metre sürüklemesine dikkat çekti. Mahkeme ise savcılığın mütalaasına uygun olarak bilinçli taksirle öldürme suçundan hüküm kurdu.

EHLİYETİNE SADECE İKİ YIL EL KONULMA KARARI

Mahkeme heyeti, sanık Uğur Savcı'nın ‘Taksirle ölüme neden olma' suçundan önce 7 yıl 6 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına, ardından tutuklu bulunduğu süre göz önünde bulundurularak tahliyesine hükmetti. Öte yandan mahkeme, sanık Savcı'nın sürücü belgesine ise 2 yıl süre ile el konulmasına karar verdi.

Mahkemede çıkan kararın ardından Batuhan Karabulut'un ailesi ve yakınları karara tepki gösterdi. Duruşma sonrası sanık Uğur Savcı'nın avukatı ile karşılaşan aile, avukata da tepki gösterdi.