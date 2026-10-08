Almanya'da Afganistan vatandaşı polis tarafından öldürüldü

Almanya'da Baden-Württemberg eyaletinin Tuttlingen kentinde, polise silahla ateş ettiği gerekçesiyle Afganistan vatandaşının polis tarafından vurularak öldürüldüğü bildirildi.

Rottweil Savcılığı ile Baden-Württemberg Kriminal Dairesinin yaptığı ortak açıklamada, 27 yaşındaki kişinin elinde silah bulunması nedeniyle Tuttlingen Belediye Binası çevresinde dikkati çektiği, bunun üzerine olay yerine polis ekiplerinin sevk edildiği belirtildi.

Polis ekiplerinin yoğun aramaların ardından yaklaşık 20 dakika sonra söz konusu kişiyle belediye binasının avlusunda karşılaştığı aktarılan açıklamada, bu kişinin aniden polise ateş ettiği ileri sürüldü.

Bunun üzerine karşılıklı ateş açıldığı kaydedilen açıklamada, söz konusu kişinin yaralandığı ve ilk yardım uygulanmasına rağmen hayatını kaybettiği ifade edildi.

Açıklamada ölen kişinin, Tuttlingen'de ikamet eden ve geçmişte sabıka kaydı bulunan Afganistan vatandaşı olduğu bilgisi paylaşıldı.

Baden-Württemberg Kriminal Dairesinin olaya ilişkin soruşturma başlattığı bildirildi.