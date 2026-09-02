Almanya'da Leipzig-Halle Havalimanı'ndaki İHA saldırısı girişiminde 2 şüpheli belirlendi

Almanya'da Leipzig-Halle Havalimanı'nda 4 Ağustos'ta Ukrayna'ya ait bir kargo uçağına yönelik gerçekleştirildiği öne sürülen patlayıcı yüklü insansız hava aracı (İHA) saldırısı girişimiyle ilgili soruşturmada, Rusya ile bağlantılı olduğu iddia edilen 2 şüphelinin belirlendiği bildirildi.

Süddeutsche gazetesi ve kamu yayıncıları NDR (Kuzey Almanya Radyo TV Kurumu) ve WDR'nin (Batı Almanya Radyo TV Kurumu) televizyon kanallarının güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberlerine göre, Federal Başsavcılık soruşturmasında 2 kişinin saldırının planlanması ve gerçekleştirilmesiyle bağlantılı olduğu değerlendiriliyor.

Şüphelilerden birinin Rusya doğumlu ve Letonya pasaportuna sahip olduğu, diğerinin ise Rus pasaportu taşıyan Belarus vatandaşı olduğu belirtildi.

Habere göre, Letonya pasaportuna sahip Rusya doğumlu şüphelinin saldırının lojistik hazırlıklarından sorumlu olduğu ve İHA kullanımı konusunda eğitim verdiği değerlendiriliyor.

Şüphelinin temmuz sonunda Berlin Brandenburg Havalimanı (BER) üzerinden Almanya'ya geldiği, kiralık araçla Leipzig'e geçtiği ve saldırı girişiminden 2 gün sonra yine BER üzerinden Almanya'dan ayrıldığı ileri sürüldü.

Soruşturma kapsamında olay yerinde elde edilen DNA izlerinin ikinci şüpheliye ulaşılmasını sağladığı, bu izlerin patlayıcıyla doldurulduğu belirtilen bir İHA üzerindeki konserve kutusunun iç kısmında ve havalimanı yakınlarında bir ağaca yerleştirilen anten üzerinde bulunduğu kaydedildi.

DNA izlerinin Avrupa'daki veri tabanlarında yapılan karşılaştırmasında Litvanya ve Finlandiya'da eşleşmeler bulunduğu bildirildi.

BELARUSLU ŞÜPHELİ İTALYA'DAN ALDIĞI VİZEYLE ALMANYA'YA GİRDİ

Soruşturmacıların DNA bulguları üzerinden ulaştığı belirtilen, Rus pasaportu taşıyan Belaruslu ikinci şüphelinin, İtalya tarafından verilen turist vizesiyle Almanya'ya giriş yaptığı, vizenin nisan sonunda Minsk'teki İtalyan diplomatik temsilciliğince düzenlendiği öne sürüldü.

Alman hükümeti de Leipzig'deki olaydan Rusya'yı doğrudan sorumlu tutmuş ve bir dizi tedbir açıklamıştı.

Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Bonn'daki Rus Başkonsolosluğunun 18 Eylül itibarıyla kapatılacağını, Berlin'deki Rus Evi ile ilgili sözleşmenin feshedileceğini ve Rus vatandaşlarına yönelik giriş kontrollerini sıkılaştıracaklarını belirtmişti.

İTALYA: VİZE İŞİNİ KONTROL EDECEĞİZ

Leipzig-Halle Havalimanı'nda geçen ayki saldırı girişimine ilişkin belirlenen 2 şüpheliden birinin İtalya'dan aldığı turistik vizeyle Almanya'ya giriş yaptığına dair haberlerin ardından İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani'den bir açıklama geldi.

İrlanda'nın Wicklow kentindeki gayriresmi AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılan Tajani, burada yaptığı açıklamada, "Kontrol edeceğiz. Vize verilmesi için bir süreç var çünkü belirli şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Eğer kişiler bu şartları karşılıyorsa ve bireyler hakkında 'uyarı' yoksa vize veriliyor. Neden vize verildiğini anlamaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

LEİPZİG-HALLE HAVALİMANI'NDA İHA BULUNMUŞTU

Almanya'daki Leipzig-Halle Havalimanı'nda 4 Ağustos'ta Ukrayna'ya ait bir nakliye uçağının yakınında patlayıcı düzeneği içerdiği değerlendirilen İHA bulunmuştu.

ABD istihbaratı, bulunan patlayıcı yüklü İHA'nın özelliklerinin, Rus askeri istihbaratına özgü olduğunu iddia etmişti.