Almanya’da otomotiv çalışanları işten çıkarmalara karşı eylem yapacak

Almanya’da otomotiv sektöründeki işten çıkarma ve fabrika kapatma kararlarına karşı çalışanların tepkisi büyüyor.

Ülkenin en büyük sendikası IG Metall, “Artık Yeter” sloganıyla otomotiv sektöründeki istihdam kayıplarına karşı ülke çapında eylem programı açıkladı.

Program kapsamında otomotiv işçileri 21 Eylül’de Almanya genelindeki otomotiv merkezlerinde iş bırakacak.

Sendika, 26 Eylül’de ise tüm eyalet başkentlerinde yürüyüş ve kitlesel mitingler düzenleyecek. Eylemler, “Birlik en güçlü markamızdır” sloganıyla gerçekleştirilecek.

“İSTİHDAM TEHDİDİ DAHA ÖNCE GÖRÜLMEMİŞ BOYUTTA”

IG Metall, yaşanan krizin yalnızca tek bir otomotiv şirketiyle sınırlı olmadığını vurguluyor.

BMW’nin dünya genelinde 8 bin işçi çıkaracağını açıklamasıyla birlikte sektördeki istihdam kayıplarına ilişkin endişeler daha da arttı. Almanya’da işten çıkarmaların önemli bölümünün doğal personel hareketliliği ve gönüllü tazminat programları üzerinden gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Sendikaya göre otomotiv üreticileri ve yan sanayi şirketlerinde işten çıkarmalar, üretimin başka ülkelere taşınması ve fabrika kapatma kararları giderek yaygınlaşıyor.

IG Metall, gelişmelerin Almanya’daki otomotiv işçileri açısından daha önce görülmemiş büyüklükte bir istihdam tehdidi oluşturduğunu savunuyor.

İŞVERENLERLE GÖRÜŞMELER SONUÇ VERMEDİ

Metal ve elektrik sanayisi başta olmak üzere otomotiv, makine mühendisliği, çelik, tekstil ve bazı teknoloji sektörlerinde çalışanları temsil eden IG Metall’in 2 milyondan fazla üyesi bulunuyor.

Sendika ile işverenler arasında işten çıkarmaların önlenmesi amacıyla yürütülen görüşmelerden yeterli sonuç alınamaması üzerine eylem kararı geldi.

IG Metall, eylemlerle Almanya’daki üretim merkezlerinin korunmasını ve otomotiv sektöründe istihdamın güvence altına alınmasını talep edecek.

“SORUNUN NEDENİ İŞÇİLERİN ÜCRETLERİ DEĞİL”

IG Metall, otomotiv sektöründeki krizin sorumluluğunun çalışanların ücret ve sosyal haklarında aranmasına tepki gösteriyor.

Sendikaya göre sektörün yaşadığı sorunların başında yönetimlerin hatalı kararları, yatırımların geciktirilmesi ve küresel otomotiv pazarındaki değişimlere zamanında uyum sağlanamaması geliyor.

Sendika ayrıca üretimin Almanya dışına taşınmasının şirketlerin maliyetleri düşürme ve Almanya’daki sosyal ve çevresel standartlardan kaçınma arayışının sonucu olduğunu savunuyor.

“YÜKSEK ÜCRETLER” SAVUNMASINA TEPKİ

IG Metall, otomotiv sektöründeki krizin nedenleri arasında sıkça gösterilen “yüksek ücretler”, “fazla sosyal devlet” ve elektrikli otomobile geçiş gibi başlıkların sorunları tek başına açıklamadığını belirtiyor.

Sendikaya göre asıl mesele, şirketlerin yatırım ve üretim politikaları ile Almanya’daki sanayi politikalarının geleceği.

21 Eylül’de iş bırakacak otomotiv işçileri, 26 Eylül’de ise ülke genelinde düzenlenecek kitlesel eylemlerle “Artık Yeter” diyecek.