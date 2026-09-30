Almanya’dan tatile gelen savcı İstanbul’da hayatını kaybetti: Ölümü ‘şüpheli’ bulundu

Hamburg doğumlu Alman vatandaşı Sibel Tunç, eşiyle birlikte tatil amacıyla İstanbul’a geldi. Çiftin Silivri’nin Mimar Sinan Mahallesi’nde bir evde kaldığı belirtildi.

Spiegel'in haberine göre, yaklaşık dört gündür kusma şikayeti yaşayan ve kronik yüksek tansiyonu bulunduğu aktarılan Tunç, şikayetlerinin yeniden artması üzerine 13 Eylül saat 02.42’de Silivri Devlet Hastanesi’ne başvurdu.

HASTANEDE BEKLERKEN FENALAŞTI

Acil serviste kaydı yapılan Tunç, tedavi için beklediği sırada aniden fenalaştı. Durumunun ağırlaşması üzerine kırmızı alana alınan 42 yaşındaki kadın, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen saat 04.50 sıralarında hayatını kaybetti.

ÖLÜM NEDENİ HENÜZ AÇIKLANMADI

Tunç’un ani ölümü şüpheli olarak değerlendirilirken, olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı. Cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Tunç’un cenazesi Silivri’de toprağa verildi.