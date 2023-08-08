Almanya'da bulunan İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba sebebiyle 13.000 kişi tahliye edildi

Almanya’nın Düsseldorf şehrinde keşfedilen İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma bir tonluk ABD yapımı bomba, gece saatlerinde imha edildi.

İHA
Yayınlanma: 08.08.2023 - 11:14
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Almanya’nın Düsseldorf kentinde İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma bomba bulundu. Kent İtfaiyesi tarafından yapılan açıklamada, 13 bin kişinin bölgeden geçici olarak tahliye edildiği kaydedildi. Bir tonluk ABD yapımı bombanın şehir yakınlarındaki bir hayvanat bahçesinde yürütülen çalışmalar sonucu bulunduğu, gece saatlerinde de imha edildiği aktarıldı.

2017 yılında da 1.4 tonluk bomba Frankfurt yakınlarında bulunmuş, 65 bin kişi tahliye edilmişti. 2021 yılının Aralık ayında ise Münih istasyonu yakınlarındaki inşaat alanında İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma bombanın patlaması sonucu 4 kişi yaralanmıştı.


Almanya Bomba İmha

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