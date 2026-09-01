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Alo Adalet Hattı nedir? ALO Adalet Hattı 135 kimler kullanabilir?

Alo Adalet Hattı nedir? ALO Adalet Hattı 135 kimler kullanabilir?

1.09.2026 11:45:00
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Haber Merkezi
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Alo Adalet Hattı nedir? ALO Adalet Hattı 135 kimler kullanabilir?

ALO Adalet 135 hattının hangi durumlarda aranabileceği ve kimlerin bu hizmetten yararlanabileceği merak konusu oldu. Peki, Alo Adalet Hattı nedir? ALO Adalet Hattı 135 kimler kullanabilir?
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Adalet Bakanlığı tarafından uygulamaya alınan ALO Adalet 135 hattının kapsamı ve kimlerin başvuruda bulunabileceği merak ediliyor. Uzun süren dava ve soruşturma dosyaları için kullanılabilen hatla ilgili “ALO Adalet 135 nedir, kimler kullanabilir?” soruları gündemde. Peki, Alo Adalet Hattı nedir? ALO Adalet Hattı 135 kimler kullanabilir?

ALO ADALET HATTI AÇILDI MI, ALO ADALET HATTI NEDİR? 

Alo Adalet Hattı açıldı. Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerimizde pilot olarak hizmet vermeye başlayacak Alo Adalet Hattı numarası ise 135 olarak belirlendi.

2026-2027 Adli Yılı'na vatandaşların adalete erişimini kolaylaştıracak 135 Alo Adalet Hattı'nı hayata geçirdiklerini ifade eden Gürlek, "Yeni adli yılın ilk günü olan bugün saat 10.00 itibarıyla Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerimizde pilot olarak hizmet vermeye başlayacak 135 Alo Adalet ile 5 yılı aşan dava dosyaları, 3 yılı aşan soruşturma dosyaları için vatandaşlarımız doğrudan başvuruda bulunabilecek. Yeni adli yılla birlikte başlattığımız bu pilot uygulamayı, en kısa sürede Türkiye geneline yaygınlaştıracağız." bilgisini paylaştı.

Yargılamaların makul sürede tamamlanmasına katkı sağlamak ve adaletin vaktinde tecellisini temin etmek istediklerini açıklayan Gürlek, "Yeni adli yılın ülkemiz, milletimiz ve hukuk camiamız için adaletin daha hızlı ve etkin tecelli ettiği bir dönem olmasını, 135 Alo Adalet Hattı'nın da bu hedefe güçlü katkılar sunmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

İlgili Konular: #Adalet Bakanlığı #Alo Adalet Hattı

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