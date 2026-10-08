Kavel direnişinde tutuklanan işçilerin, 12 Mart ve 12 Eylül dönemlerinde siyasi davalarda yargılananların savunmasını üstlenen avukat Alp Selek hayatını kaybetti. Peki, Alp Selek kimdir? Avukat Alp Selek neden öldü?

ALP SELEK KİMDİR?

Alp Selek, 1931’de İstanbul’da doğdu. Hukukçu ve insan hakları savunucusu olan Selek, 70 yılı aşkın meslek hayatı boyunca işçilerin, sendikacıların ve siyasi davalarda yargılanan kişilerin avukatlığını yaptı. 8 Ekim 2026’da 95 yaşında hayatını kaybetti.

Türkiye İşçi Partisi’nin (TİP) kurucularından ve eski milletvekili Cemal Hakkı Selek’in oğlu olan Alp Selek, gençlik yıllarından itibaren sosyalist hareket içinde yer aldı. Bir dönem TİP İstanbul İl Başkanlığı görevini yürüttü.

1963’te Kavel Kablo Fabrikası’ndaki işçi direnişi sırasında tutuklanan veya haklarında dava açılan işçilerin savunmasını üstlenen Selek, 12 Mart ve 12 Eylül dönemlerinde siyasi davalarda yargılananların da avukatlığını yaptı. Başta DİSK olmak üzere çok sayıda işçi ve sosyalistin savunmasını üstlendi.

12 Eylül 1980 darbesinin ardından TİP yöneticilerinden biri olarak tutuklanan Selek, 4,5 yıl cezaevinde kaldı. TİP yönetiminde yer aldığı gerekçesiyle aldığı mahkûmiyet sonrasında Adalet Bakanlığı, Selek’in İstanbul Barosu levhasından silinmesini istedi. İstanbul Barosu’nun bu talebe karşı çıkması üzerine başlayan hukuki mücadeleyi kazanan Selek, daha sonra baro levhasına yeniden kaydedildi.

Selek, yaşamının son yıllarında kızı sosyolog ve yazar Pınar Selek’in 1998’deki Mısır Çarşısı patlamasıyla ilgili yargılandığı davada da avukatlığını yaptı. Birden fazla beraat kararına rağmen devam eden davada kızının savunmasını üstlenen Selek, yıllar boyunca duruşmaları takip etti ve adalet çağrısını sürdürdü.

2023’te İstanbul’da düzenlenen Adalet Nöbeti’nde konuşan Selek, kızının davasının 25 yıldır devam ettiğini belirterek yargılama sürecine tepki gösterdi.

ÖDP'de ve SOL Parti'de görevler üstlendi.

ALP SELEK'İN KIZI KİMDİR?

Alp Selek'in kızı, Türkiye'nin tanınmış sosyologlarından Pınar Selek'tir.

Pınar Selek'in adı, 1998'de İstanbul'daki Mısır Çarşısı'nda meydana gelen patlamayla ilgili dava nedeniyle uzun yıllardır kamuoyunda yer aldı. Selek, davada çeşitli tarihlerde beraat etti. Ancak Yargıtay 2022'de beraat kararını bozdu ve yeniden yargılama süreci başladı. Dava 2026'da da devam etti; 18 Eylül 2026'daki duruşmada bir sonraki duruşmanın 5 Şubat 2027 tarihine ertelendiği Selek'in resmi sitesinde duyuruldu.

ALP SELEK NEDEN ÖLDÜ?

1960’lardan itibaren işçi ve sendika mücadelelerinin, siyasi davaların ve insan hakları mücadelesinin savunucuları arasında yer alan avukat Alp Selek hayatını kaybetti.

Aile tarafından yapılan açıklamalarda ölümün yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle gerçekleştiği belirtildi.