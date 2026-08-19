'Alparslan Kuytul kimdir?' araştırılıyor. Furkan Vakfı Kurucu Başkanı Alparslan Kuytul ve eşi, sabah saatlerinde düzenlenen polis operasyonuyla gözaltına alındı. Peki, Alparslan Kuytul kimdir, kaç yaşında, nereli? Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul neden gözaltına alındı?

ALPARSLAN KUYTUL KİMDİR?

1965 Adana doğumlu olan Alparslan Kuytul, lisans eğitimini Çukurova Üniversitesi Mimarlık-Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünde tamamladı.

Daha sonra Mısır'a gitti ve 1993-1997 yılları arasında El-Ezher Üniversitesi Şeriat Fakültesi İslam Hukuku bölümünde okudu.

Kuytul, 1988’de Kardeşler Kitabevi'ni kurdu; 1994'te ise Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nı hayata geçirdi.

Alparslan Kuytul’un eşi Semra Kuytul da vakfın önde gelen isimlerin arasında gösteriliyor.

DAHA ÖNCE DE TUTUKLANMIŞTI

30 Ocak 2018'de Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Adana, Elazığ ve Niğde'de vakfın merkezi ile yöneticilerin evlerinin de bulunduğu çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Kuytul'un da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

Kuytul ve dört kişi, soruşturma kapsamında 9 Şubat 2018'de tutuklanmıştı.

Yaklaşık bir yıl tutuklu kalan Kuytul, 24 Ocak 2019'da tahliye edilmiş ancak savcılığın itirazı üzerine yeniden tutuklanmıştı.

Kuytul, daha sonra hakkında “silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme” ve “terör örgütü propagandası” suçlamalarıyla yürütülen ayrı davada 2020'de beraat etmişti.

2022'DE BİR KEZ DAHA TUTUKLANDI

Kuytul, Mayıs 2022'de ise iş insanı Koray Sarısaçlı'nın kaçırılıp alıkonulduğu iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yeniden gözaltına alındı ve tutuklandı. Kuytul suçlamaları reddetti.

Bu dosyada tutuklu yargılanan Kuytul, Haziran 2023'te mahkeme tarafından tahliye edildi. Duruşmadaki savunmasında kaçırma olayıyla ilgisi bulunmadığını ve kimseye böyle bir talimat vermediğini söyledi.

ALPARSLAN KUYTUL'UN EVLİ Mİ, EŞİ KİM?

Alparslan Kuytul, 2002 yılında Semra Kuytul ile evlenmiştir. Semra Kuytul da Furkan Vakfı organizasyonlarında ve eşinin hukuki süreçlerinde medyada sıklıkla adı geçen, vakfın önde gelen isimlerinden biridir.

ALPARSLAN KUYTUL NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şafak vakti Furkan Vakfı'na yönelik operasyon düzenledi.

Vakfın Kurucu Başkanı Alparslan Kuytul'un evinin önüne çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, evde arama yapıldı.

Operasyonda, Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul'un aralarında bulunduğu çok sayıda vakıf üyesi de gözaltına alındı.

Kuytul çifti ve vakıf üyeleri geniş güvenlik önlemleri altında sağlık raporu için Adana Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Sağlık raporunun ardından gözaltına alınan kişiler emniyete götürüldü.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, dün yaptığı bir paylaşımda, "Senin de suyun yeterince ısındı Kuytul! Akıllanmamışsın, sıra sana da gelecek!" demişti.