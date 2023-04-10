Alparslan Türkeş'in oğlu Tuğrul Türkeş kimdir, nereli? Tuğrul Türkeş hangi partiden milletvekili adayı oldu?

Yayınlanma: 10 Nisan 2023 - 12:17

Güncelleme: 10 Nisan 2023 - 12:26

14 Mayıs 2023 Türkiye cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri öncesinde adaylar belli oldu. Yurttaşlar, Ankara 1. Bölge Milletvekili Adayı Tuğrul Türkeş'in kim olduğunu araştırıyor. Peki, AKP Ankara Milletvekili adayı Tuğrul Türkeş kimdir, nereli? Tuğrul Türkeş hangi partilerde görev yaptı?

TUĞRUL TÜRKEŞ KİMDİR?

Yıldırım Tuğrul Türkeş, 1 Aralık 1954 tarihinde İstanbul'da doğdu. Tuğrul Türkeş, Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurucusu Alparslan Türkeş'in oğludur.

Ted Ankara Koleji'nden mezun olduktan sonra Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde 2 yıl mimarlık okudu. Daha sonra Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun oldu. Ticaret Bakanlığında Basın danışmanlığı görevini üstlendi ve Ortadoğu gazetesinde Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. Akşam, Son Havadis ve Yeni Harman gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı.

Ticaret fuarı organizasyonu alanında Turkuaz Fuarcılığı kuran Türkeş, Petkim AŞ ve Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma Bankasında Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. Birçok başka şirkette müdür ve müdür yardımcılığı görevi üstlendi.

1997 yılında MHP Genel Başkanı babası Alparslan Türkeş'in ölümü üzerine MHP Genel Başkanlığına adaylığını koydu. Kongrede yapılan oylamanın ilk turunda birinci sırada çıkmasına rağmen seçilebilmek için gereken oy sayısına ulaşamadı. İkinci tur başlamadan önce birçok aday Türkeş'in rakibi Devlet Bahçeli'ye destek olmak amacıyla adaylığını çekti. İkinci turda Bahçeli'nin genel başkan seçilmesini ardından Türkeş, partiden ayrıldı.

Türkeş MHP'den ayrılmasının ardından Aydınlık Türkiye Partisi'nin (ATP) kurucu üyeleri arasında yer aldı ve sonradan genel başkanı oldu. 2002 Türkiye genel seçimlerinden önce Türkeş, Doğru Yol Partisi (DYP) ile seçim ittifakı yaparak Kayseri'den milletvekili adayı oldu. Fakat DYP, seçimlerde %10'luk seçim barajını aşamadığı için tüm milletvekillerini kaybetti. Seçimin ardından Türkeş, ATP Genel Başkanlığı görevinden istifa etti.

2007 Türkiye genel seçimlerinden önce Türkeş, eski rakibi Bahçeli ile barıştı ve MHP Ankara 1. bölge milletvekili adayı oldu. Seçimde partisinin zaferiyle meclise girdi, 2011 ve Haziran 2015 Türkiye genel seçimlerinde tekrar meclise girdi. Milletvekilliği döneminde Türkiye–Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Parlamentolararası Dostluk grubu üyeliği yaptı. Ayrıca MHP Yürütme Komitesi üyeliği de yaptı.

Haziran 2015 Türkiye genel seçimleri sonrasında hiçbir parti tek başına iktidar olmak için gereken sandalye sayısına ulaşamayınca ve koalisyon görüşmelerinden bir sonuç alınamayınca erken seçim kararı alındı. Seçim hükûmetini kurmakla sorumlu olan Ahmet Davutoğlu'nun üç MHP milletvekiline seçim hükûmetinde Bakanlar Kurulu üyeliği için teklif yaptı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli seçim hükûmetine partisinden üye vermeye şiddetle karşı olmasına rağmen Türkeş bu teklifi kabul etti.

TUĞRUL TÜRKEŞ MHP'DEN NEDEN İHRAÇ EDİLDİ?

MHP, seçim hükûmetinde yer almayacağını açıkladı. Ahmet Davutoğlu bu açıklamayı aldırmadan Ahmet Kenan Tanrıkulu, Meral Akşener ve Türkeş'e bakanlık teklifi gönderdi. Türkeş, parti politikasına rağmen Davutoğlu'nun teklifini kabul eden tek isim oldu. Teklifi kabul etmesinin ardından MHP disiplin kuruluna sevk edildi. Türkeş anayasal bir görevi kabul etmenin ihraç edilmesini gerektirmeyeceğini söyleyerek kendini savundu fakat 5 Eylül 2015 tarihinde MHP'den ihraç edildi. İhraç edilmesinin ardından birçok ulusal ve yerel yorumcu babası tarafından kurulan bir partiden ihraç edildiğini not etti. Türkeş'in ihraç edilmesiyle birlikte MHP'nin meclisteki sandalye sayısı 80'den 79'a HDP'nin gerisine düşerek meclisteki en küçük gruba sahip olan parti oldu.

Türkeş, MHP'den ihraç edilmesinin ardından AKP'ye katıldı ve Kasım 2015 Türkiye genel seçimlerinde AKP Ankara milletvekili olarak tekrar meclise girdi. Davutoğlu tarafından kurulan 64. Türkiye Hükûmeti'nde Başbakan yardımcısı olarak yer aldı. Davutoğlu'nun istifa etmesinin ardından Binali Yıldırım tarafından 25 Mayıs 2016 kurulan 65. Türkiye Hükûmeti'nde tekrar Başbakan yardımcısı olarak yer aldı. 2018 Türkiye genel seçimlerinde AKP Ankara milletvekili seçildi.

TUĞRUL TÜRKEŞ HANGİ PARTİDEN MİLLETVEKİLİ ADAYI OLDU?

Tuğrul Türkeş, AKP Ankara 1. Bölge Milletvekili adayı olarak seçime girdi.