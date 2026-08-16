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Alt geçidin tavanı çöktü: Yol ulaşıma kapandı

Alt geçidin tavanı çöktü: Yol ulaşıma kapandı

16.08.2026 18:28:00
Güncellenme:
İHA
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Alt geçidin tavanı çöktü: Yol ulaşıma kapandı

Bolu’da Gölyüzü ile Sağlık mahalleleri arasındaki alt geçidin tavanında çökme meydana geldi. Alt geçit araç ve yaya trafiğine kapatıldı.
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Bolu’da trafiğin yoğun olduğu Gölyüzü ve Sanayi kavşaklarında Karayolları tarafından yürütülen yeni nesil akıllı kavşak çalışmaları sürerken, bölgede bulunan alt geçidin tavanı çöktü.

Gölyüzü Mahallesi ile Sağlık Mahallesi arasında yaya ve araç ulaşımını sağlayan alt geçit, çökme nedeniyle kullanıma kapatıldı.

Olay sırasında alt geçitte araç ve yaya bulunmaması muhtemel bir faciayı önledi. İhbar üzerine bölgeye gelen Bolu Belediyesi ekipleri, alt geçidin her iki girişinde güvenlik önlemi aldı.

Araç ve yayaların geçişine izin verilmezken, girişlere güvenlik şeritleri çekilerek, uyarı levhaları yerleştirildi.

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