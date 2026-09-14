'Altınlarıyla' gündem oldu: Sosyal medya ünlüsü Çağla Öz Tançalan tutuklandı

Sosyal medya ünlüsü Çağla Öz Tançalan ile sosyal medyada ‘Vanlı Kara Haydar’ olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalan’ın Van’da düzenlenen düğününe ait görüntüler, medyada geniş yer buldu.
Görüntüler üzerine Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan Mehmet Fatih Tançalan, ‘Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama’ suçundan sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.
Soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporunda ismi geçen Çağla Öz Tançalan’ın annesi N.O. İstanbul’da, Mehmet Fatih Tançalan’ın yakını M.S.T. ise 3 gün önce Muradiye ilçesinde gözaltına alındı.
Çağla Öz Tançalan ise 2 gün önce İstanbul’da Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. İstanbul’daki işlemlerinin ardından Tançalan Van’a getirildi.
Van Emniyet Müdürlüğü’nde ifade işlemleri tamamlanan Çağla Öz Tançalan, bugün güvenlik önlemleri altında Van Adliyesi’ne sevk edildi.
TUTUKLANDI
Van Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerini ardından adliyeye sevk edilen sosyal medya ünlüsü Çağla Öz Tançalan ile eşinin yakını Muhammet Sait Tançalan, 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçundan sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.
Öte yandan, MASAK raporlarında adı geçen ve İstanbul’da gözaltına alınan Çağla Öz Tançalan'ın annesi N.O. ile altınların bulunduğu ev sahibi S.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.