Amasra’daki istismar davası öncesi sanık yakınlarından müdahale

Bartın’ın Amasra ilçesinde bir çocuğun sistematik cinsel istismara maruz bırakılmasına ilişkin davanın karar duruşması Bartın Adliyesi’nde görülüyor.

Duruşma öncesinde Bartın Kadın Platformu üyeleri adliye önünde basın açıklaması yaptı. Açıklama sırasında sanık ailelerinin yakınları platform üyelerine fiziksel müdahalede bulundu. Şahıslar, çevrede bulunanların tepkisi üzerine alandan uzaklaştırıldı.

Platform adına açıklamayı Eğitim Sen temsilcisi Eylem Dönertaş yaptı. Dönertaş, davayı ilk günden bu yana takip ettiklerini belirterek, "Bir çocuğun uğradığı istismarın cezasız kalmaması ve adaletin eksiksiz biçimde sağlanması için buradayız" dedi.

Dönertaş, "Çocuklara karşı işlenen suçlarda adalet yalnızca geçmişte yaşanan bir suçun karşılığının verilmesi değildir. Verilen her karar aynı zamanda toplumun çocuklara ne söylediğidir. Biz bugün mahkemeden çocuklara ‘Seni görüyoruz, sana inanıyoruz, yalnız değilsin’ mesajının verilmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"BİR ÇOCUĞUN SESİ DUYULMADIĞINDA, BİZ SES OLACAĞIZ"

Davada suça sürüklenen çocuklar açısından çocuk adalet sisteminin temel ilkelerinin gözetilmesi gerektiğini belirten Dönertaş, yetişkinlerin cezai sorumluluğuyla çocukların korunması ilkesinin birbirine karıştırılmaması gerektiğini söyledi:

"Çocukların bedenlerinin, hayatlarının ve geleceklerinin yetişkinlerin şiddetine ve istismarına karşı korunması kamusal bir sorumluluktur. Bu sorumluluğun yerine getirilip getirilmediğini sormaya, ihmallerin hesabını istemeye ve çocukların yanında durmaya devam edeceğiz.

Bir çocuğun sesi duyulmadığında, biz ses olacağız. Bir çocuk yalnız bırakıldığında, biz “buradayız” diyeceğiz. Bir suçun üzeri örtülmeye çalışıldığında, adalet istemekten vazgeçmeyeceğiz. Bugün Bartın Adliyesi önünden bir kez daha söylüyoruz: Çocukların suskunluğu, yetişkinlerin sessizliğinin bahanesi olamaz."