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Amasra'daki kazadan ikinci acı haber: 3 aylık Umay bebek annesinin yanına defnedildi

Amasra'daki kazadan ikinci acı haber: 3 aylık Umay bebek annesinin yanına defnedildi

22.09.2026 15:12:00
Güncellenme:
DHA
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Amasra'daki kazadan ikinci acı haber: 3 aylık Umay bebek annesinin yanına defnedildi

Bartın'ın Amasra ilçesinde otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu ağır yaralanan 3 aylık Umay Melek Kocakurt, tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti. Minik Umay'ın cenazesi, aynı kazada hayatını kaybeden öğretmen annesi Cansu Kocakurt'un yanında toprağa verildi.
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Bartın'ın Amasra ilçesinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 3 aylık Umay Melek Kocakurt, aynı kazada ölen annesi Cansu Kocakurt'un (35) yanına defnedildi.

Kaza, 17 Eylül'de Amasra Tüneli çıkışında meydana geldi. Bartın’dan Amasra yönüne giden H.Ç.K. (73) yönetimindeki 78 BL 951 plakalı otomobil, tünel çıkışındaki istinat duvarına çarparak devrildi. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü H.Ç.K., gelini Cansu Kocakurt ve 3 aylık torunu Umay Melek Kocakurt yaralandı.

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UMAK BEBEK KURTARILAMADI

Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan öğretmen Cansu Kocakurt, kurtarılamadı. Yaralı H.Ç.K. taburcu olurken, Umay bebek Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Umay Melek Kocakurt da dün yaşamını yitirdi.

Umay bebeğin cenazesi, Karabük Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Elif Camisi'nde öğle namazının ardından kılınan namaz sonrası Beşbinevler Aile Mezarlığı'nda, annesi Cansu Kocakurt'un yanında toprağa verildi.

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