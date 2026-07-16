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Amasya'da çift katlı yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

Amasya'da çift katlı yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

16.07.2026 09:18:00
Güncellenme:
AA
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Amasya'da çift katlı yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

Amasya'nın Merzifon ilçesinde çift katlı yolcu otobüsü devrildi. Kaza sonucu otobüste bulunan 46 kişi yaralandı.
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İstanbul'dan Ordu istikametine giden E.V. idaresindeki çift katlı yolcu otobüsü, Amasya'da Sarıköy mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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46 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada, otobüste bulunan 46 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Merzifon, Amasya, Suluova, Havza ve Gümüşhacıköy'deki hastanelere kaldırıldı.

Amasya Valisi Önder Bakan, yaptığı açıklamada, yolcu otobüsünde 75 yolcu ve 5 mürettebatın bulunduğunu söyledi. Kazada can kaybının olmadığını ifade eden Vali Bakan, şunları kaydetti:

"Kazada, 46 vatandaşımız yaralandı, iki hayati tehlikesi olan hastamız var. Yaralılarımızın bir kısmı ayakta tedavi edildi, bir kısmıda yakın civardaki hastenelere sevk edildi. Burada tüm arkadaşlarımız, koordineli bir şekilde hareket ettiler, kısa bir zaman diliminde yaralılarımızı sevk ettiler. Ben büyük geçmiş olsun diyorum, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum."

İlgili Konular: #amasya #Merzifon

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