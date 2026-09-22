Amasya’da feci kaza... Yolcu otobüsü şarampole uçtu: 2'si ağır 24 yaralı

Çobanören mevkii Gökçebağ köyü yakınlarında dün akşam saat 22:30 sıralarında feci bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; M.S.'nin kontrolünü yitirdiği İstanbul - Ağrı seferini yapan 04 ABG 628 plakalı yolcu otobüsü, bariyerlere çarptıktan sonra şarampole uçtu. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada 2'si ağır 24 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazayla ilgili açıklama yapan Amasya Valiliği, adli ve idari soruşturmanın başlatıldığını duyurdu.

Açıklamada, "21 Eylül Pazartesi saat 22.38 sırasında 112 Acil Çağrı Merkezimize, Merzifon ilçesi Çobanören mevkiinde bir şehirlerarası yolcu otobüsünün bariyerlere çarparak yoldan çıktığına dair ihbar ulaşmıştır. İhbarın ardından olay yerine ivedilikle AFAD, sağlık, itfaiye, bölge trafik ve jandarma ekipleri sevk edilmiştir. Kazada 22 vatandaşımız hafif, 2 vatandaşımız ise ağır şekilde yaralanmış olup, yaralıların hastanelere sevkleri gerçekleştirilmiştir. Konuyla ilgili adli ve idari tahkikat başlatılmış olup, kazada yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.