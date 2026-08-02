Amasya’da hak arayan eğitimcilere tayin

Eğitim-Sen ve Eğitim-İş Amasya şubeleri kentteki eğitim sorunlarına ilişkin rapor hazırladı. Raporda, fiziki yetersizlikler, kaynak dağılımındaki eşitsizlikler ve keyfi idari uygulamalara dikkat çekildi. Raporda, bazı okulların kapasitesinin iki katına yakın öğrenciyle eğitim verdiği, imam hatip okullarına ayrıcalık tanındığı ve sendikal faaliyet yürüten eğitim emekçilerinin disiplin cezalarıyla karşı karşıya bırakıldığı savunuldu.

Buna göre Amasya Lisesi’nde bir grup öğretmen, okul müdürü Ünzile Karasu’nun mobbing uyguladığı iddiasıyla il milli eğitim müdürlüğüne başvurdu. Sendikaların aktardığına göre soruşturmanın ardından Eğitim-Sen ve Eğitim-İş üyesi sekiz öğretmen ilçe ve belde okullarında görevlendirilirken, üç öğretmene kınama cezası verildi. Karasu’nun ise Suluova’daki bir okula müdür atandığı belirtildi. EğitimSen Amasya Şube Başkanı Mustafa Ölgün, “Dilekçe verdikleri gerekçesiyle verilen cezaları ve sürgünleri kabul etmiyoruz” dedi. Ölgün, öğretmenlerin sorunun kaynağı gibi gösterildiğini belirterek uygulamaların okul içindeki çalışma barışını bozduğunu söyledi.