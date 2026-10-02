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Amasya'da kaçak silah operasyonu: 15 adrese baskın, binlerce mermi ele geçirildi!

Amasya'da kaçak silah operasyonu: 15 adrese baskın, binlerce mermi ele geçirildi!

2.10.2026 13:54:00
Güncellenme:
DHA
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Amasya'da kaçak silah operasyonu: 15 adrese baskın, binlerce mermi ele geçirildi!

Amasya’nın Merzifon ve Gümüşhacıköy ilçelerinde kaçak silah ve mühimmat ticareti yaptığı değerlendirilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 2’si tutuklandı.
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Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Merzifon ve Gümüşhacıköy ilçelerinde kaçak silah ve mühimmat ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Çalışmalar kapsamında, işlettikleri av bayilerinde kaçak ve ruhsatsız tabanca ile yedek parça temin ettiği, ayrıca silah ruhsatı bulunmayan kişilere mermi sattığı değerlendirilen M.Ç. ve A.H.Ç. takibe alındı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Şüphelilere yönelik 3 ay süren fiziki ve teknik takip çalışmalarının ardından 30 Eylül'de 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 12 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 58 bin 372 tabanca fişeği, 19 ruhsatsız tüfek, 4 ruhsatsız tabanca, 28 kurusıkı tabanca ve 3 bin 500 kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 7’si emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 2’si çıkarıldıkları mahkemede dün tutuklandı. Diğer şüpheliler savcılık ifadesi sonrası serbest bırakıldı.

İlgili Konular: #Operasyon #amasya #kaçak sigara

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